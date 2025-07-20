В черный список в 18-м пакете санкций попали два учреждения из городов, расположенных вблизи границы Китая с Россией.

Европейский Союз ввел санкции против двух банков Китая за сотрудничество с Россией. Ограничения ввели в рамках последнего пакета мер, призванных ослабить военную машину РФ.

Об этом сообщает South China Morning Post. Издание отмечает, что Евросоюз ввел санкции против этих учреждений, несмотря на предупреждения Пекина о последствиях.

Дипломатические источники подтвердили журналистам, что в черный список в 18-м пакете санкций попали два региональных кредитора из городов, расположенных вблизи границы Китая с Россией. Речь идет о Сельском коммерческом банке Суйфенхэ (Suifenhe Rural Commercial Bank) и Сельском коммерческом банке Хэйхэ (Heihe Rural Commercial Bank).

Видео дня

Отмечается, что ранее в этом месяце, во время встречи с главным дипломатом ЕС Каей Каллас министр иностранных дел Китая Ван И предупредил ее "три или четыре раза", что в случае включения банков в пакет санкций, Пекин ответит.

"Хотя Пекину, возможно, и не удалось предотвратить внесение банков в черный список, он, похоже, добился успеха в смягчении условий. По словам двух дипломатических источников, в пятницу Европейская комиссия проинформировала послов о том, что существует обязательство пересмотреть списки кредиторов через шесть месяцев. Если банки докажут, что они прекратили оказывать поддержку российским военным, их могут вычеркнуть из списка", – добавляют авторы.

Санкции против России

18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. В этом пакете введены ограничения против еще 105 кораблей "теневого флота" РФ. Кроме того, он предусматривает снижение предельной цены на российскую нефть – до 47,6 доллара за баррель. После этого решения мировые цены на нефть подскочили.

Стоит отметить, что вслед за решением ЕС предельную цену на нефть России снизила и Великобритания. Ожидается, что это ударит по доходам Москвы от продажи нефти, которые уже упали на 35% по сравнению с прошлым годом.

Вас также могут заинтересовать новости: