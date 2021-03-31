Неизвестный до сих пор эпизод хакерского взлома проливает новый свет на российский доступ к коммуникациям американского правительства.

Подозреваемые хакеры из России украли тысячи писем чиновников Госдепартамента в прошлом году. И это уже второе известное проникновение на сервер американского правительственного ведомства, которое произошло при поддержке Кремля на протяжении десятилетия.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Конгрессе. В частности, хакеры получили доступ к электронным письмам Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента, а также Бюро по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Один из американских чиновников сказал изданию, что пока не известно, были ли похищены письма с тайной информацией.

Читайте такжеBloomberg: В Украине нашли серверы хакеров, устроивших историческую кибератаку против СШАТакже никто не может сказать, была ли эта хакерская атака против Госдепартамента как-то связана с шпионской кампанией SolarWinds. Тогда хакеры России проникли в сети федерального правительства США и частных компаний, используя уязвимость в программном обеспечении, разработанном компанией SolarWinds. Госдепартамент тоже использовал продукт SolarWinds, поэтому пострадал от атаки.

Но теперь речь идет о новом случае проникновения в сети ведомства, о котором не было до сих пор известно. Отвечая на вопрос об атаке, пресс-секретарь Госдепартамента заявил, что ведомство "серьезно относится к обязанности защитить свою информацию и постоянно принимает меры, чтобы позаботиться об этом. По причинам безопасности, пока мы не можем обсуждать природу или масштаб любых инцидентов в сфере кибербезопасности в настоящее время".

Похищение писем Госдепартамента указывает, что подозреваемые хакеры из России имели возможность получить доступ к материалам правительства США, которые не должны были стать публичными. Бюро, пострадавшие от атаки, работают над проблемами, связанными с союзниками США включая НАТО, а также с партнерами в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте такжеСША готовят ответную кибератаку против России – NYTПравительство России неоднократно превращало в оружие и организовывало утечки краденых частных переписок американцев с целью посеять раздор. Эта стратегия, в частности, была использована за считанные месяцы до президентских выборов в 2016 году.

Атака также поднимает вопрос о практиках кибербезопасности, которые применяют в Госдепартаменте. Ведь это второй за менее чем 10 лет случай, в котором российские хакеры смогли проникнуть на серверы ведомства. В предыдущий раз они получили доступ к сетям Госдепартамента и компьютерам Белого дома в 2015 году. Пандемия COVID-19 обострила этот риск, потому что многие федеральные работники работали удаленно через менее защищенные системы.

Масштабная кибератака на США

13 декабря 2020 года издание Reuters сообщило, что хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.

Взлом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Пострадали почти все Государственные учреждения США. Субъектам хозяйствования, которые используют этот продукт, рекомендуют проверить свои сети на наличие показателей компрометации. Информацию о том, как обнаружить угрозу в продуктах SolarWinds Orion можно скачать по ссылке.

Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую частично обвиняют в связях со Службой внешней разведки РФ.

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Перевод: Лесь Дымань