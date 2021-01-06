Это первая официальная реакция спецслужб на масштабную кибератаку на федеральные ведомства США.

Американские спецслужбы считают, что к масштабной кибератаке на федеральные ведомства США, которая была зафиксирована в прошлом декабре, причастны российские хакеры.

Как сообщает "Медуза", с таким заявлением выступили Федеральное бюро расследований США (ФБР), Агентство по обеспечению кибербезопасности и защиты инфраструктуры США, Управление директора Национальной разведки и Агентство национальной безопасности.

Читайте такжеBBC: Министерство, контролирующее ядерный арсенал США, стало жертвой масштабной кибератакиЭто первая официальная реакция спецслужб на инцидент.

"Расследование указывает на то, что источник целенаправленной устойчивой угрозы, вероятно, российского происхождения, несет ответственность за большинство или все недавно обнаруженные и продолжающиеся кибератаки как на правительственные, так и негосударственные сети", - говорится в заявлении.

По данным спецслужб, хакерским атакам подверглись менее десяти правительственных агентств, а всего около 18 тысяч пользователей программы компании Orion SolarWinds в государственном и частном секторах. Целью взлома называется сбор разведданных.

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Автор: Алина Вишневская