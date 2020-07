Канье Уэст намерен вступить в борьбу за кресло президента США

Американcкий рэпер Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США. Судя по его заявлению, он может вступить в кампанию 2020 года.

Читайте такжеКанье Уэст запустит свою линию косметики

Соответствующее заявление исполнитель сделал в своем Twitter.

«Сейчас мы должны исполнить обещанное, с верой в Бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь в президенты США», - написал Канье.

Примечательно, что в комментариях к твиту "полную поддержку" Весту выразил бизнесмен Илон Маск.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION