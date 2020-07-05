Канье Уэст намерен вступить в борьбу за кресло президента США
Американcкий рэпер Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США. Судя по его заявлению, он может вступить в кампанию 2020 года.
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Соответствующее заявление исполнитель сделал в своем Twitter.
«Сейчас мы должны исполнить обещанное, с верой в Бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь в президенты США», - написал Канье.
Примечательно, что в комментариях к твиту "полную поддержку" Весту выразил бизнесмен Илон Маск.
We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION— ye (@kanyewest) July 5, 2020
Ранее Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году. В апреле Веста официально признали миллиардером.
Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предполагается, что основными соперниками на грядущих выборах будут нынешний президент Дональд Трамп, и его соперник от Демократов Джозеф Байден.
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