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Канье Уэст намерен вступить в борьбу за кресло президента США

11:29, 05 июля 2020
Мир
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Канье Уэст / Instagram Канье Уэст

Американcкий рэпер Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США. Судя по его заявлению, он может вступить в кампанию 2020 года. 

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Соответствующее заявление исполнитель сделал в своем Twitter.

«Сейчас мы должны исполнить обещанное, с верой в Бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь в президенты США», - написал Канье.

Примечательно, что в комментариях к твиту "полную поддержку" Весту выразил бизнесмен Илон Маск.

Ранее Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году. В апреле Веста официально признали миллиардером.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предполагается, что основными соперниками на грядущих выборах будут нынешний президент Дональд Трамп, и его соперник от Демократов Джозеф Байден.

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