Нестабильность политики Трампа мешает Украине строить планы на жизнь после войны.

Десятки западных лидеров, а также множество неправительственных организаций и компаний со всего мира собрались в Риме на амбициозную "Конференцию по восстановлению Украины".

Как пишет The Telegraph, целью саммита была разработка дорожной карты по "быстрому восстановлению и долгосрочной реконструкции Украины". В рамках двухдневного саммита обсуждали вопросы, посвященные восстановлению энергетической инфраструктуры, привлечению инвестиций в критически важные полезные ископаемые и путям возрождения обрабатывающей промышленности.

Одна из дискуссий, в которой приняли участие министры иностранных дел со всей Европы, была посвящена теме "Путь Украины в ЕС".

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"Но никакие теплые слова и доброжелательная дипломатия не могут скрыть тот факт, что будущее Украины по-прежнему определяется прихотями одного человека: Дональда Трампа", - констатировало издание.

Однако, как отметило издание, в дни, предшествовавшие римскому саммиту, надежды на возрождение Украины серьезно пошатнулись после того, как выяснилось, что гигант по управлению активами с Уолл-стрит BlackRock, сыгравший ключевую роль в сборе десятков миллиардов долларов на послевоенное восстановление, больше не участвует в проекте.

Еще более тревожным для Украины является то, что именно избрание Трампа президентом побудило BlackRock струсить и уйти.

После начала войны этот инвестиционный гигант сыграл ключевую роль в создании "Фонда восстановления Украины".

После встречи Зеленского с главой BlackRock Ларри Финком Кабмин с гордостью объявило, что титан с Уолл-стрит согласился координировать "усилия всех потенциальных инвесторов и участников восстановления страны".

Несколько недель спустя BlackRock подтвердила, что будет "консультировать Министерство экономики Украины" по вопросам разработки дорожной карты для реализации инвестиционной программы.

В 2024 году Филипп Хильдебранд, зампредседателя совета директоров BlackRock, был уверен, что его компании удалось привлечь около $2,5 млрд от западных союзников, банков развития и частных инвесторов. По его мнению, эта сумма может превысить $15 млрд.

Тем не менее, даже при максимальной оценке Хильдебранда, это все равно составляло бы лишь малую часть от $525 млрд, которые, по мнению Всемирного банка, потребуются для восстановления Украины.

"Такие суммы сейчас выглядят сильно завышенными, поскольку будущее фонда висит на волоске", - отметило издание.

The Telegraph написал, что потеря BlackRock будет тяжело ощущаться в Киеве и за его пределами, но еще сильнее будет ощущаться то, как Трамп продолжит бросать тень на суверенитет фонда.

Издание подчеркнуло, что это показательно для человека, чье отношение к Украине колебалось от безразличия до откровенной враждебности – причем прямо перед мировыми СМИ, в Белом доме, но его позиция смягчилась после неоднократных унижений со стороны Путина.

Подобная непоследовательность и стала катализатором перемен в позиции BlackRock. Согласно сообщениям, компания была вынуждена изменить свою позицию, поскольку резкие повороты Трампа отпугнули инвесторов, которых компания пыталась привлечь.

Издание отметило, что хаотичный подход Вашингтона находит свое отражение в скандале, связанном с недавним решением Пентагона прекратить поставки оружия на Украину.

"Поскольку Белый дом не может определиться с позицией по", - об Украине, способность страны самостоятельно определять свою судьбу становится более неопределенной, чем когда-либо. США, в некотором смысле, являются крупнейшим донором Украины. Они также оказывают ей наибольшую военную поддержку. В этом году Киев столкнулся с дефицитом в размере 19 миллиардов долларов, что в значительной степени обусловлено сокращением помощи США", - объяснило издание.

Помощь США Украине

11 июля в Сенате США одобрили выделение $500 млн на оружие для Украины. Помощь утверждена комитетом в рамках законопроекта о национальной обороне США на 2026 финансовый год. Законопроект был одобрен комитетом 9 июля 2025 года подавляющим большинством голосов - 26 против 1.

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