Финны построят в Украине тысячи новых бомбоубежищ

Количество центров гражданской защиты в Украине будет значительно увеличено

Финляндия планирует взять на себя обязательства координировать международную помощи для строительства 10 тысяч бомбоубежищ на территории Украины. Об этом сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоялась в Риме 10 июля, передает Зеркало недели.

Финляндия фактически стала главным государством в Коалиции гражданской защиты, которая должна обеспечить реализацию плана по созданию системы защитной инфраструктуры. Согласно заявлению Орпо, эти меры должны соответствовать внутренним стандартам безопасности Украины.

Он сообщил, что в Украине планируется значительно увеличить количество центров, где люди смогут укрыться во время тревог. Их количество планируется довести как минимум до 10 тысяч.

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Отмечается, что Финляндия имеет значительный опыт в этой сфере, ведь еще с 1950-х годов страна активно развивает гражданскую оборону, включая строительство укрытий, которые могут вместить до 4 миллионов человек в густонаселенных районах. Эти укрытия предназначены для защиты от военных угроз, взрывов, радиации и других опасностей, а также могут использоваться в мирное время как многофункциональные объекты (паркинги, спортзалы и т.д.).

По его словам, Финляндия имеет национальную программу по развитию сотрудничества с Украиной на 2025-2028 годы. Он сказал, что разработанные инструменты позволят финским компаниям работать в системе восстановления Украины, в частности, и в системе гражданской защиты населения.

"Речь идет не только о восстановлении разрушенного, а о перезапуске - создании новых возможностей для страны и ее граждан", - сказал он.

Как в других странах строят укрытия

Напомним, что Швейцарию считают мировым лидером по количеству укрытий. В стране их насчитывается 370 тысяч. Их вполне достаточно, чтобы защитить каждого из 9 миллионов жителей даже от ядерного взрыва.

В Норвегии возобновили приостановленную ранее практику строить укрытия в новых домах. В правительстве объяснили, что таким образом должны позаботиться о населении в случае российского нападения.

В Сербии также заявляли, что обновят свои укрытия на случай применения ядерного оружия. Там обнаружили, что в стране большая нехватка мест для защиты.

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