Помощь Украине утверждена комитетом в рамках законопроекта о национальной обороне США на 2026 финансовый год.

Комитет Сената США по вооруженным силам утвердил 500 миллионов долларов помощи по безопасности для Украины в рамках законопроекта о национальной обороне США на 2026 финансовый год, пишет Reuters.

Отмечается, что этот законопроект является ежегодным документом, который определяет уровень финансирования и полномочия вооруженных сил США. Он гарантирует, что американские военные имеют необходимые ресурсы для выполнения своих задач, и за ним внимательно следят производители оружия, в частности Lockheed Martin и Boeing.

По данным Reuters, законопроект был одобрен комитетом 9 июля 2025 года подавляющим большинством голосов - 26 против 1. Он содержит положение о продлении Инициативы помощи Украине в сфере безопасности до 2028 года и увеличении ее финансирования до $500 миллионов по сравнению с $300 миллионами, предусмотренными на 2025 год.

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Кроме того, пишет издание, законопроект запретил выполнение противоречивого запроса, который президент США Дональд Трамп внес в июне, относительно списания парка самолетов A-10 Воздушных сил США. Документ предусматривает, что их количество не должно снижаться ниже 103 единиц в 2026 году, что обеспечит дальнейшую эксплуатацию этих самолетов.

В течение следующих месяцев законопроект будет проходить законодательные процедуры в Конгрессе. Кроме Украины, он также предусматривает меры по глобальным вызовам безопасности, в частности угроз со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

Кроме того, законопроект подчеркивает необходимость технологического развития в таких сферах, как искусственный интеллект, беспилотные технологии и гиперзвуковое оружие, чтобы сохранить военное превосходство США.

Помощь США Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп решил пойти по пути Байдена для отправки оружия в Украину. Reuters писало, что это свидетельствует о новой заинтересованности президента США в защите Украины. Один из источников издания сообщил, что речь может идти об оружии на общую сумму около 300 миллионов долларов и что новый пакет вооружения может включать ракеты до Patriot и ракеты средней дальности.

Впоследствии Трамп сообщил, что Соединенные Штаты заключили новое соглашение с союзниками по НАТО и Украиной о поставках оружия из США. По его словам, Штаты будут поставлять оружие НАТО, и НАТО будет оплачивать это оружие на 100%.

"Таким образом, оружие, которое отправляется, направляется НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине), и НАТО оплачивает это оружие... Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО возмещает полную его стоимость", - сказал глава Белого дома.

Axios со ссылкой на свои источники сообщило, что схема поставок оружия для Украины через НАТО была предложена на недавнем саммите в Гааге и обсуждалась с Украиной и европейскими союзниками. При этом, по данным источников, продажи могут включать наступательное вооружение, а не только средства ПВО. Один из европейских чиновников подтвердил, что такую схему обсуждали, но заявил, что его правительству не известно о каком-либо окончательном плане.

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