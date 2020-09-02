Журналистка попросила не называть Лукашенко "бацькой" / Фото: REUTERS

Журналистка белорусского телеканала «Белсат ТВ» Алина Ковшик просит не называть действующего президента Беларуси Александра Лукашенко «бацькой».

В эфире "Украина 24" она объяснила, что в стране его так давно никто не называет.

"Просила бы не называть Лукашенко "бацькой", потому что он нам никакой не "бацька". Это принципиальная позиция большинства белорусов. Не верьте слухам, которые до вас доходят. Фактически был момент, когда Лукашенко называли «бацькой», чтобы подчеркнуть его влияние на людей, что он нам всем «бацька». Это уже давно не так, его так не называют», - заявила журналистка .

Она рассказала, каким словом сегодня белорусы называют Лукашенко.

«Сейчас его скорее называют «дедом». А насчет митингов сторонников (Лукашенко – ред.), мы в редакции шутили, что этот хэштег #ябатька, который был написан через «т» с мягким знаком – белорус никогда так не напишет. Это была пиар-компания, спланированная из Москвы, московскими пиарщиками, которые совсем не понимают белорусского языка и что белорус никогда не напишет «бацька» через «т», - отметила Ковшик.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк