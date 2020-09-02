Белорусская журналистка призвала отказаться от слова "бацька".

Журналистка белорусского телеканала «Белсат ТВ» Алина Ковшик просит не называть действующего президента Беларуси Александра Лукашенко «бацькой».

В эфире "Украина 24" она объяснила, что в стране его так давно никто не называет.

"Просила бы не называть Лукашенко "бацькой", потому что он нам никакой не "бацька". Это принципиальная позиция большинства белорусов. Не верьте слухам, которые до вас доходят. Фактически был момент, когда Лукашенко называли «бацькой», чтобы подчеркнуть его влияние на людей, что он нам всем «бацька». Это уже давно не так, его так не называют», - заявила журналистка .

Она рассказала, каким словом сегодня белорусы называют Лукашенко.

«Сейчас его скорее называют «дедом». А насчет митингов сторонников (Лукашенко – ред.), мы в редакции шутили, что этот хэштег #ябатька, который был написан через «т» с мягким знаком – белорус никогда так не напишет. Это была пиар-компания, спланированная из Москвы, московскими пиарщиками, которые совсем не понимают белорусского языка и что белорус никогда не напишет «бацька» через «т», - отметила Ковшик.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Андрей Василюк