Возникло 'недоразумение': Вэнс отреагировал на удары Израиля по Ливану

Двухнедельное перемирие, согласованное США и Ираном, не предусматривает прекращения атак Израиля по Ливану. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, цитируют The Hill и CNN.

Он считает, что произошло "недоразумение".

"Я думаю, иранцы считали, что перемирие охватывает и Ливан, но этого не было. Мы никогда не давали такого обещания. Мы никогда не указывали, что так будет. Мы заявляли, что перемирие будет сосредоточено на Иране, а также на союзниках Америки - как Израиле, так и государствах Персидского залива", - отметил Вэнс.

В то же время он подчеркнул, что Израиль готов "немного сдержать себя в Ливане".

"Насколько я понимаю, израильтяне фактически предложили, откровенно говоря, несколько сдержать себя в Ливане, ведь они хотят убедиться, что наши переговоры будут успешными", - добавил вице-президент США.

Что этому предшествовало

По информации Reuters, Израиль в среду нанес самые мощные удары по Ливану с начала войны с группировкой "Хезболла".

В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна поддерживает перемирие с Ираном, но не с Ливаном. Он подчеркнул, что Иерусалим также поддерживает усилия Вашингтона, направленные на устранение ядерной, ракетной и террористической угрозы со стороны Ирана.

Однако такое заявление противоречит словам премьер-министра Шехбаза Шарифа, который ранее утверждал, что пауза в боевых действиях охватывает и Ливан.

Кроме того, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн заявили о новой массированной атаке со стороны Ирана, несмотря на перемирие. По информации кувейтской армии, некоторые дроны были направлены на жизненно важные нефтяные объекты, электростанции и опреснительные установки, нанеся серьезный ущерб инфраструктуре.

