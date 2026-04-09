Трамп придумал, как заработать на Ормузском проливе: говорит о проекте с Ираном, – The Hill

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность создания "совместного предприятия" с Ираном для введения платы за проход судов через Ормузский пролив после достижения договоренности о двухнедельном прекращении огня, пишет The Hill.

Отвечая на вопрос журналиста АВС Джонатана Карла о поддержке инициативы Тегерана взимать плату за проход через ключевой мировой маршрут поставок нефти, Трамп отметил: "Мы подумываем о том, чтобы сделать это в рамках совместного предприятия. Это способ обеспечить безопасность, а также защитить множество других людей. Это прекрасно".

Ормузский пролив остается стратегически важным маршрутом, через который проходит около 20% мировой нефти. При этом идея "совместного предприятия" не входила в иранский мирный план из 10 пунктов, ранее одобренный США и названный Трампом "осуществимым", пишет издание.

Ранее президент заявил, что США могут заработать "большие деньги", помогая "наращивать транспортный поток" в проливе, и допустил возможность введения американских сборов для судов. В свою очередь, власти Ирана уже заявили о планах создать систему "пунктов взимания платы" для обеспечения безопасного прохода, говорится в публикации.

Согласно информации, инициатива вызвала критику со стороны госсекретаря США Марко Рубио, который назвал подобную систему "незаконной" и "опасной для всего мира". Он призвал США и европейских союзников выработать совместную стратегию, хотя и отметил, что Вашингтон не будет ее возглавлять.

По данным источников, средства за взимание платы Иран намерен направить на восстановление страны, часть средств также может быть передана Оману.

Как отмечается в материале, соглашение о прекращении огня было достигнуто за несколько часов до установленного Трампом дедлайна. Ранее он предупреждал, что в случае отказа Ирана открыть пролив "вся иранская цивилизация погибнет", что вызвало резкую реакцию в Конгрессе.

Ряд законодателей осудили такие заявления как потенциальную угрозу военного преступления. Конгрессмен Джон Ларсон инициировал процедуру импичмента, а другие призвали рассмотреть возможность отстранения президента согласно 25-й поправке.

Вице-президент США Джей Ди Венс, в свою очередь, назвал достигнутое с Ираном соглашение "хрупким перемирием" и предупредил, что любые попытки его нарушить приведут к жесткому ответу.

Ранее сообщалось, что Иран намерен требовать от судоходных компаний платить криптовалютой за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Таким образом он стремится сохранить контроль над ключевым водным путем в течение двухнедельного перемирия, объявленного Трампом.

Согласно информации, любой танкер, проходящий через пролив, должен отправить электронное письмо властям о своем грузе, после чего Иран выставит сумму сбора в цифровых валютах. По предварительным данным, тариф за проход составляет 1 доллар за баррель нефти, пустые танкеры смогут проходить бесплатно.

Накануне сообщалось, что первый раунд переговоров между США и Ираном состоится в пятницу, 10 апреля. Предполагаемая встреча может состояться в Исламабаде при посредничестве Пакистана.

Вас также могут заинтересовать новости: