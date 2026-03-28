Иран заявил об уничтожении в Дубае склада систем ППО с украинцами: в МЗС отреагировали

Иран заявил об ударе по складу с украинскими противодроновыми системами в Дубае. По данным иранского агентства Fars, якобы склад был уничтожен, при этом внутри находились не менее 20 украинских специалистов.

"Одновременно с обстрелом убежищ американских командиров и солдат в Дубае, повлекшим за собой большие потери, в ходе совместной операции воздушно-космических и морских сил Корпуса стражей исламской революции был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, находившийся в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец", - говорится в сообщении.

В Fars заявляют, что украинские специалисты, вероятно, погибли.

Видео дня

Обновлено 13.35. При этом, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам опроверг это утверждение.

"Это ложь, официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции – и этим ничем не отличается от россиян", – отметил Тихий.

Иран и Украина

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские специалисты по сбиванию и противодействию иранским ударным дронам типа "Шахед" уже работают в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии. Также украинцы были отправлены в Кувейт. Речь шла о привлечении более 200 украинцев.

Тегеран заявлял, что любая помощь Украины Израилю, в частности в отношении БПЛА, якобы делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана. Иран, в частности, сослался на резолюцию ООН, не упоминая собственную передачу "Шахедов" России для атак по Украине.

