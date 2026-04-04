Иран сбил два самолета США и повысил цену войны, - WSJ

Потеря самолетов F-15E Strike Eagle и A-10 Thunderbolt II ставит под сомнение полный контроль США в воздухе.

Сбивание Ираном двух американских военных самолетов стало одним из самых резонансных эпизодов войны и продемонстрировало, что Тегеран, несмотря на значительные потери, сохраняет способность наносить болезненные удары США и их союзникам, пишет The Wall Street Journal.

Речь идет об истребителе F-15E и штурмовике A-10, которые стали первыми американскими самолетами, потерянными после тысяч боевых вылетов в воздушном пространстве Ирана. Один из членов экипажа был спасен, тогда как по меньшей мере еще один остается без вести пропавшим – продолжается масштабная поисково-спасательная операция.

По данным источников, A-10 не был сбит непосредственно над территорией Ирана. Пилот смог покинуть воздушное пространство страны, после чего катапультировался и был эвакуирован.

Видео дня

Аналитики считают, что эти инциденты являются частью стратегии Ирана, направленной не на победу в войне, а на ее затягивание и подрыв решимости противника. Бывший эксперт Госдепартамента США Алан Эйр говорит:

"Иран может выигрывать, не побеждая, разрушая нарратив о полном военном превосходстве США".

Это же мнение поддерживают и военные аналитики. Представитель Atlantic Council Уильям Вешлер подчеркнул, что США достигли превосходства в воздухе, но не полного господства:

"Корпус стражей исламской революции – это профессиональная сила, способная адаптироваться и сохраняющая возможности угрожать американским военным".

На этом фоне спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф публично высмеял ситуацию, заявив, что США якобы перешли от амбиций "смены режима" к поискам собственных пилотов.

Инцидент произошел на фоне дипломатического тупика. Иран отказался от переговоров с США, назвав требования Белого дома неприемлемыми.

В то же время президент Дональд Трамп усилил военное присутствие в регионе, перебросив дополнительные силы, включая подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии. Это расширяет возможности для дальнейшей эскалации, в частности потенциальных наземных операций.

Эксперты предупреждают, что ситуация может быстро выйти из-под контроля. Особенно опасным сценарием считается захват американских военных в плен или рост потерь, что может существенно повлиять на политические решения в Вашингтоне.

Ближний Восток – США потеряли самолеты

Иран заявил о сбивании американского истребителя F-15E Strike Eagle, тогда как еще один самолет США – штурмовик A-10 Thunderbolt II – потерпел крушение в районе Персидского залива. Эти события стали одним из самых серьезных обострений за пять недель войны.

Иранские власти уже объявили награду за обнаружение американского пилота – как живого, так и мертвого. Главный риск заключается не в потере техники, а в возможном захвате военнослужащего США. В случае попадания пилота в плен Иран получит мощный инструмент политического давления.

