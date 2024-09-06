Иран предостерег Россию от перехода на сторону Азербайджана в пограничном споре на фоне новостей о сближении Баку и Москвы. Об этом сообщает The Guardian.
Как отмечает издание, Москва поддержала призывы Баку к созданию сухопутного коридора вдоль армяно-иранской границы, который бы соединил основную часть Азербайджана с эксклавом Нахичевань. Министр иностранных дел Ирана Саид Аббас Арагчи озвучил упреки в адрес России по этому поводу, поскольку Тегеран боится потерять этот маршрут доступа в Европу.
"Региональный мир, безопасность и стабильность - это не просто преимущество, а столп нашей национальной безопасности. Любая угроза с севера, юга, востока или запада территориальной целостности наших соседей или перекраивание границ является абсолютно неприемлемой и красной линией для Ирана", - сказал Арагчи.
The Guardian считает, что этот спор имеет более широкие геополитические последствия, чем кажется на первый взгляд. Он указывает на готовность нового иранского правительства занимать более жесткую позицию в отношениях с Москвой, чтобы сбалансировать свою внешнюю политику.
Россия и Иран должны подписать новое соглашение о стратегическом сотрудничестве, но содержание все еще открыто для обсуждения, а внутри иранского правительства существует напряженность из-за дипломатической цены углубления военного альянса с Россией.
Проблема Нахичеванского эксклава
В состав современного Азербайджана входит Нахичеванская Автономная Республика - регион, который физически отделен от остальной части страны суверенной территорией Армении. Баку уже давно продвигает идею о создании сухопутного коридора (так называемый Зангезурский коридор), который бы соединил направления Нахичевань с остальным Азербайджаном.
Однако такой проект имеет существенную проблему: для этого Армении придется передать под контроль Азербайджана часть собственной территории. Учитывая враждебные отношения между двумя странами, представляется маловероятным, что они смогут договориться о создании такого коридора на взаимоприемлемых условиях.
Азербайджан неоднократно угрожал в случае необходимости установить коридор силой, что, вероятно, спровоцирует дальнейшую войну с Арменией.
Новый скандал на эту тему вызвал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который во время недавнего визита Владимира Путина в Баку заявил, что Москва поддерживает идею создания Зангезурского коридора и что Армения саботирует соглашение о его открытии, достигнутое при посредничестве России.