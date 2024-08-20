О том, что такие намерения у Баку были, известно уже достаточно давно.

Азербайджан подал официальную заявку на вступление в организацию БРИКС. Об этом азербайджанскому изданию Report рассказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Издание отмечает, что 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане была принята "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой". Согласно пункту 4.5 декларации, азербайджанская сторона выразила желание вступить в БРИКС, а китайская сторона приветствовала участие Азербайджана в сотрудничестве БРИКС.

БРИКС расширяет состав участников

БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР. Первые буквы англоязычных названий этих стран и сформировали аббревиатуру БРИКС.

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В 2023 году организация пережила первое и весьма значительное расширение: в ее состав вошли Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

БРИКС, состоящая из развивающихся стран с проблемными демократическими институтами, часто противопоставляется "Группе семи" (она же "Большая семерка" или G7), которая состоит из наиболее экономически развитых стран с устоявшимися демократическими институтами.

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