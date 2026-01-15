Франция отправляет своих военных в Гренландию, – Макрон

Первые французские подразделения уже в пути к месту проведения учений.

Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии. Это подтвердил президент Эммануэль Макрон в своем посте в соцсети Х.

"По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, операции "Арктическая выносливость", - отметил он.

Он добавил, что первые французские подразделения уже в пути к месту проведения учений. Впоследствии состоится прибытие дополнительных военных контингентов.

Видео дня

Напомним, ранее Швеция также направила своих военных в Гренландию по просьбе Дании. Там они примут участие в совместных военных учениях.

Ситуация вокруг Гренландии - последние новости

Ранее сообщалось, что Дания направляет военное подкрепление в Гренландию на фоне угроз аннексии острова со стороны США - в понедельник один из самолетов ВВС Дании приземлился в аэропорту Нуук с военными специалистами.

Передовые военные отряды имеют целью подготовить остров к приему больших сил датской армии и армий союзников этой страны, в частности обеспечить готовность логистики и окружающей среды для приема любых основных сил в будущем.

Также ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции заявил, что остров "выбирает Данию". В ответ Трамп обрушился на чиновника с угрозами, заявив, что "для него это будет большая проблема".

Вас также могут заинтересовать новости: