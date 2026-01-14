Гренландия обратилась к Великобритании за помощью из-за угрозы со стороны США

Гренландия чувствует себя преданной, отметила министр бизнеса и энергетики датской автономии Наая Натанильсен.

Правительство Великобритании должно решиться помочь Гренландии отразить угрозы со стороны Дональда Трампа. Об этом заявила министр бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натанильсен законодателям в Лондоне, цитирует ее Politico.

Во время выступления в парламенте Великобритании она заявила о важности диалога между странами. Обращение произошло после того, как Дания предупредила, что агрессия США парализует военный альянс НАТО.

"Сейчас нужен диалог – настоящий, глубокий диалог. Даже если проблемы в мире сложные, это не повод отказываться от разговора. Сложные вопросы можно решать путем диалога, а не насилия или силы", – сказала Наталильсен.

Издание отмечает, что Наталильсен провела ряд встреч на фоне роста угроз от Трампа взять под контроль Гренландию.

"Мы чувствуем себя преданными. Мы считаем, что риторика является оскорбительной, как мы уже много раз заявляли ранее, но также и ошеломляющей, потому что мы ничего не сделали, кроме как поддержали идею о том, что Гренландия является частью американских национальных интересов", – отметила Натанильсен.

Напомним, что ранее Трамп в очередной раз повторил свои угрозы в адрес Гренландии. Он аргументировал это тем, что если США не возьмут под контроль остров, то это сделают Китай или Россия. Он отметил, что хотел бы решить вопрос дипломатическим путем, но не исключил и другие варианты.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров "выбирает Данию". На что Трамп ответил, что "для него это будет большая проблема", имея в виду гренландского чиновника.

