Трамп обрушился с угрозами на премьера Гренландии из-за желания остаться с Данией

Премьер-министр Гренландии заявил, что остров "выбирает Данию".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что остров "выбирает Данию" и не будет принадлежать Вашингтону и управляться им. Это заявление вызвало гнев президента США Дональда Трампа.

"Если нам придётся выбирать между США и Данией прямо сейчас, мы выберем Данию, НАТО и ЕС", – цитирует заявление Нильсена The Guardian.

Он добавил, что "цель и желание острова – мирный диалог с упором на сотрудничество". По его словам, стремление Трампа к захвату острова также является вопросом "международного права и нашего права на собственную страну".

При этом президент США резко отреагировал на это заявление, обрушившись на Нильсена с угрозами.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать утверждение, что Гренландия желает оставаться в союзе с Данией, на что тот спросил: "Кто это сказал?".

Услышав, что это заявление озвучил премьер Гренландии, Трамп сказал, что "не знает, кто он такой" и "ничего о нем не знает".

"Ну, это их проблема. Я с ним не согласен. Ничего о нем не знаю, но для него это будет большая проблема", - заявил глава Белого дома.

Трамп и Гренландия

Ранее в Конгресс был внесен законопроект об "аннексии" Гренландии. Его цель - уполномочить Дональда Трампа "принять необходимые меры" для приобретения Гренландии и налаживания процесса ее присоединения к Соединенным Штатам.

В свою очередь Трамп заявил, что в этом вопросе хотел бы пойти дипломатическим путем и заключить соглашение, "но так или иначе, Гренландия у нас будет". Он также заявил, что речь идет о приобретении, а не об аренде, и не о краткосрочном владении этой землей.

