После проведения полной вакцинации от коронавируса министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид получил положительный тест на коронавирус.
Об этом он сообщил в Twitter.
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Джавид сообщил, что у него уже есть две инъекции от COVID-19. Тем не менее у него есть симптомы заболевания, однако, по словам министра, они достаточно легкие.
Министр сделал тест на коронавирус в субботу утром, 17 июля.
Сейчас он находится с семьей на самоизоляции дома.
"У меня было две прививки вакциной и пока мои симптомы очень слабые", — написал Джавид.
Он призвал людей, которые еще не получили вакцину, вакцинироваться как можно быстрее.
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