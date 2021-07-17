Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид находится на самоизоляции.

После проведения полной вакцинации от коронавируса министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид получил положительный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил в Twitter.

Читайте такжеБайден обвинил Facebook в "убийстве людей" через распространение дезинформации о коронавирусе - СМИ

Джавид сообщил, что у него уже есть две инъекции от COVID-19. Тем не менее у него есть симптомы заболевания, однако, по словам министра, они достаточно легкие.

Министр сделал тест на коронавирус в субботу утром, 17 июля.

Сейчас он находится с семьей на самоизоляции дома.

"У меня было две прививки вакциной и пока мои симптомы очень слабые", — написал Джавид.

Он призвал людей, которые еще не получили вакцину, вакцинироваться как можно быстрее.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко