'Новый этап эскалации': Навроцкий резко осудил решение Зеленского о Пантеоне

В канцелярии президента Польши заявили, что законопроект о Национальном пантеоне является продолжением "эскалационных действий" украинских властей.

Канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого заявила, что внесение президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о создании Национального пантеона является очередным шагом, который обостряет украинско-польские отношения. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента Польши, опубликованном в соцсети X.

В заявлении польская сторона назвала инициативу Зеленского "следующим этапом действий эскалационного характера", связав е с решением, принятым в конце мая, о присвоении одной из воинских частей почетного наименования в честь "героев УПА".

"Президент Зеленский объявил о внесении закона о Национальном пантеоне – это следующий этап действий эскалационного характера со стороны украинских властей после решения конца мая о присвоении одной из воинских частей имени "героев УПА", – заявили в канцелярии Навроцкого.

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Также в польской администрации заявили, что президент Навроцкий, ранее сообщивший о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла, "был прав", приняв такое решение.

"Как видно из волны критики, обрушившейся на господина президента со стороны правящих кругов, которые теперь сами признают правоту президента, – тврдое отстаивание польских интересов Каролем Навроцким является правильным", – говорится в сообщении.

Украина и Польша – последние новости

Как сообщает УНИАН, в окружении президента Польши Кароля Навроцкого рассматривают возможность ограничения контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне нового обострения украинско-польских отношений.

На фоне этих новостей глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отмечал, что на сегодняшний день напряженность между Украиной и Польшей еще не достигла своего пика, но может серьезно обостриться.

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