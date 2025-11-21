Сейчас должность главнокомандующего сил НАТО в Европе традиционно занимает американский четырехзвездочный генерал.

Соединенные Штаты допускают, что в будущем Германия может возглавить Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе. Об этом заявил представитель президента Дональда Трампа при Альянсе Мэтью Уитакер во время Берлинской конференции по безопасности, пишет The Times.

По словам Уитакера, Вашингтон рассматривает перспективу передачи командования европейскому союзнику, и именно Берлин может стать таким лидером, ведь Европа "все активнее берет ответственность за собственную безопасность".

Сейчас должность главнокомандующего силами НАТО в Европе традиционно занимает американский четырехзвездочный генерал - с июля 2025 года это генерал ПС Алексус Гринкевич.

Видео дня

Уитакера спросили, не станет ли передача командования вызовом для США. Он ответил, что "с нетерпением ждет момента, когда Германия скажет: "Мы готовы возглавить Альянс"". По его мнению, дискуссия о таком изменении может начаться в течение 15 лет или даже раньше.

Отдельно он похвалил Берлин за лидерство в продвижении новой рамочной цели НАТО - тратить 3,5% ВВП на оборону и еще 1,5% на более широкие цели безопасности, назвав Германию "ярким примером" для других союзников.

НАТО усиливает финансирование обороны

Напомним, в июне на саммите НАТО 32 страны-члены согласовали новую цель: увеличить оборонные расходы до 5% ВВП (3,5% - армия, 1,5% - инфраструктура). Это стало главной уступкой для президента США Дональда Трампа, который в обмен подтвердил приверженность статье V о коллективной обороне.

На фоне этих новостей президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает НАТО "устаревшим" альянсом. Он отметил, что теперь страны-члены "платят собственные счета".

Вас также могут заинтересовать новости: