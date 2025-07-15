Президент США резко изменил риторику в отношении России, в частности, из-за убеждения, что Путин понимает только язык силы.

Президент США Дональд Трамп резко сменил риторику в отношении России. У него на это было как минимум три веские причины.

Об этом в колонке для The Washington Post пишет журналист Дэвид Игнатиус, который освещает международную политику, со ссылкой на собственные информированные источники в американском политикуме.

Во-первых, Трамп считал, что Путин проявляет к нему неуважение, делая вид готовности к миру, но игнорируя призыв президента США к прекращению огня.

Во-вторых, он видел эффективность военной силы США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет "Томагавк" против Ирана.

В-третьих, он считал, что Путин будет вести переговоры только при угрозе применения большей силы.

"Как любят говорить россияне, Трамп решил "эскалировать, чтобы деэскалировать". Трамп сделал правильный выбор, признав, что Путин не пойдет на уступки без усиления давления. Но президент также выбрал курс эскалации, риски которой неизвестны", - отметил журналист.

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Интересно, что единственный вопрос, на который Трамп не хотел отвечать во время брифинга в Овальном кабинете в понедельник, был таким: если Путин решит продолжить эскалацию, насколько далеко вы готовы зайти в ответ?

"Не задавайте мне такого вопроса: "Как далеко?" - резко ответил Трамп, - Я просто хочу урегулировать войну".

Игнатиус пишет, если Трамп сможет заставить эту новую кампанию давления сработать, он может заслужить на известную Нобелевскую премию. Впрочем, журналист предостерегает, что "на пути к миру может быть еще много взрывчатки".

Трамп отвернулся от Путина - что надо знать

Разочарование Трампа в отношении Путина углубляется. На фоне переговоров, которые не приносят результата, президент США вчера объявил Кремлю ультиматум: если в следующие 50 дней Киев и Москва не заключат "справедливое" соглашение, США введут "вторичные санкции".

Также он заявил, что Украина получит 17 батарей Patriot и боекомплект к ним. Кроме этого планируется поставка ракет для истребителей, а также артиллерийских систем.

Однако, несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины, Дональд Трамп все еще убежден, что преимущество в этой войне - на стороне Москвы.

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