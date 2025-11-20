Теперь выплаты для новоприбывших беженцев будут ниже сумм, которые получают те украинцы, что приехали в Германию до апреля.

В Германии Федеральный кабинет министров одобрил проект закона, который предусматривает уменьшение выплат для украинских беженцев.

Об этом сообщает Bild. Отмечается, что украинские беженцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать гражданскую помощь, размер которой составляет €563 в месяц.

Для них предусмотрена финансовая помощь наравне с другими искателями убежища. Речь идет о 411 евро в месяц.

Теперь выплаты для новоприбывших беженцев будут ниже суммы, которую получают те украинцы, которые приехали в Германию до апреля.

"Таким образом, они будут приравнены к людям, которые прибывают к нам из других стран и по другим причинам как беженцы", – отмечает немецкое Министерство труда.

Беженцы из Украины в Европе

Недавно заместитель министра социальной политики, семьи и единства Илона Гавронская рассказала, что из-за полномасштабной войны за рубежом сейчас находятся более 7 млн украинцев. В то же время 4,6 млн из них имеют статус временной защиты в странах Европейского Союза.

Часть из них трудоустроена. К примеру, в Германии этот показатель 51%. Примечательно, что еще летом 2022 года количество трудоустроенных беженцев в страна составляло 16%.

