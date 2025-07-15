'Платят собственные счета': Трамп похвалил НАТО

Лидер США добавил, что все еще верит в коллективную оборону, поскольку это означает, что меньшие страны могут защищаться от больших.

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает НАТО "устаревшим" альянсом. Он отметил, что теперь страны-члены "оплачивают собственные счета".

Об этом лидер США заявил в эксклюзивном телефонном разговоре с BBC. На вопрос, считает ли он до сих пор НАТО "устаревшим", Трамп ответил:

"Нет. Я думаю, что НАТО сейчас становится противоположностью этому, потому что альянс оплачивает собственные счета".

Он сказал, что все еще верит в коллективную оборону, поскольку это означает, что меньшие страны могут защищаться от больших.

Видео дня

Трамп заявил, что лидеры таких стран, как Германия, Франция и Испания, начали уважать его и его решения, отчасти потому, что мировые лидеры считали "большим талантом" быть избранным на президентский пост дважды.

На вопрос, мировые лидеры порой "откровенны в своей лести", Трамп ответил, что, по его мнению, они "просто пытаются быть любезными".

НАТО усиливает финансирование обороны

Напомним, в июне на саммите НАТО 32 страны-члены согласовали новую цель: увеличить оборонные расходы до 5% ВВП (3,5% - армия, 1,5% - инфраструктура). Это стало главной уступкой для президента США Дональда Трампа, который в обмен подтвердил приверженность статье V о коллективной обороне.

Отмечается, что саммит состоялся на фоне все более угрожающей геополитической ситуации, но стал образцом высокопрофессиональной дипломатии и одновременно - символом глубокой асимметрии в отношениях между США и европейскими союзниками.

Кроме того, страны Евросоюза договорились о новой программе финансирования обороны. Но сумма составляет лишь чуть более миллиарда евро.

Вас также могут заинтересовать новости: