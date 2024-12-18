Ликвидация Кириллова послужит предупреждением и сдерживающим фактором для других полномочных представителей путинского режима.

Ликвидация российского генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова в центре Москвы - законный акт обороны находящейся под военной угрозой Украины.

Как пишет The Times, Кириллов был главой российских ядерных, химических и биологических сил и отвечал за многочисленные задокументированные химические атаки на украинские войска, в их числе - применение хлорпикрина. Помимо того, Кириллов служил рупором кремлевской пропаганды, утверждавшей, что правительство в Киеве тайно планирует химические и ядерные атаки.

"У Кириллова не было шансов предстать перед судом, и его целенаправленное убийство, в результате которого не пострадали мирные жители, вполне оправдано. Оно послужит предупреждением и сдерживающим фактором для других полномочных представителей режима Владимира Путина о том, что им не удастся избежать возмездия за свои преступления", - отмечает The Times.

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Дело Кириллова также должно убедить союзников в решимости правительства, народа и вооруженных сил Украины продолжать борьбу, подчеркивается в статье, и это особенно необходимо в условиях нерешительности Запада.

"Не стоит сомневаться в том, что необходимо: солидарность с Киевом, чья борьба с российским вторжением имеет значение для региональной стабильности и безопасности стран-членов НАТО. Европейские правительства должны также дипломатично внушить новой администрации, что борьба Киева имеет глобальные последствия", - подчеркивает издание.

При этом Путин не отступит, пока не убедится в своем поражении, пишет The Times, после чего "он эвакуирует свои войска так же быстро и бесславно, как он недавно сделал это из Сирии".

Ликвидация генерала Кириллова - что известно

17 декабря в Москве ликвидировали российского генерала Игоря Кириллова, которому за день до этого СБУ объявила подозрение за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны.

В ФСБ уже сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Кириллова. По данным российских правоохранительных органов, это гражданин Республики Узбекистан 1995 г.р.

В ходе допроса он якобы признал, что "был завербован украинскими спецслужбами", за выполнение задания ему обещали 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран.

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