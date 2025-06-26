В приложении 'Резерв+' произошел масштабный сбой

В Минобороны советуют воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа.

Сегодня утром, 26 июня, пользователи столкнулись с техническими проблемами в работе приложения "Резерв+". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале.

"Временные трудности в работе приложения "Резерв+". Сейчас наблюдаются технические перебои в работе приложения "Резерв+". Наши специалисты уже работают над устранением проблемы - ожидается, что в течение нескольких часов система стабилизируется", - говорится в сообщении.

В Минобороны советуют в случае необходимости воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа.

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Как передает корреспондент УНИАН, при входе в приложение появляется сообщение о неполадке, что делает невозможным доступ к сервисам "Резерв+". Пока неизвестно, что стало причиной сбоя в работе приложения.

Резерв+ - последние новости

31 мая в обновленном приложении "Резерв+" добавились два новых сервиса. В частности, отображение данных об инвалидности и сохранение предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.

В мае в "Резерв+" появились два новых вида отсрочки - для людей, которых ВВК признала временно непригодными. А также для семей, где жена или муж - военные и у них есть ребенок до 18 лет.

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