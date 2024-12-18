В ходе допроса он якобы признал, что "был завербован украинскими спецслужбами", за выполнение задания ему обещали 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран

В России сообщили о задержании подозреваемого в ликвидации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

Как пишут росСМИ, в российском ФСБ сообщили, что подозреваемый - гражданин Республики Узбекистан 1995 г.р. и заявили, что в ходе допроса он сказал, что "был завербован украинскими спецслужбами".

"По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов. В целях наблюдения за местом проживания военнослужащего им был арендован автомобиль каршеринга, где он установил камеру видеонаблюдения. Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие", - утверждают в российском ФСБ.

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При этом подозреваемый якобы заявил, что за ликвидацию Кириллова ему гарантировалось денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания, говорится в сообщении.