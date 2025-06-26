Конфликты и войны по всему миру могут объединиться в масштабную кровопролитную бойню, но случится ли это - вопрос открытый.

Ситуация в мире оставляет желать лучшего. Полномасштабная война в Украине продолжается вот уже четвертый год, на Ближнем Востоке дела обстоят не лучше, как и в других локациях на мировой арене, включая Индию и Пакистан, Китай и Тайвань, Тайланд и Камбоджу.

Все больше людей начинают переживать, задумываясь над тем, будет ли Третья мировая война. Поэтому мы обратились к искусственному интеллекту с этим вопросом.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что програмы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы имеют шанс сбыться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятией каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Когда начнётся третья мировая война - ответ ИИ

На данный момент (июнь 2025 года), согласно анализу ChatGPT на базе модели GPT-4o, вероятность полномасштабной Третьей мировой войны остаётся "умеренно низкой", но риски возрастают. Его ответ основан исключительно на собственных выводах о ситуации в мире, без использования чужого мнения.

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Почему Третья мировая война не должна начаться прямо сейчас:

Работает ядерное сдерживание. Крупнейшие державы — США, Россия, Китай — понимают, что прямое столкновение между ними приведёт к взаимному уничтожению. Даже в периоды острой конфронтации (как во время Карибского кризиса), лидеры находили способ отступить от края.

Крупнейшие державы — США, Россия, Китай — понимают, что прямое столкновение между ними приведёт к взаимному уничтожению. Даже в периоды острой конфронтации (как во время Карибского кризиса), лидеры находили способ отступить от края. Войны ведутся через прокси. Украина, Ближний Восток, Тайвань — это конфликты с участием великих держав, но не напрямую между ними, считает искусственный интеллект. Это снижает шанс на глобальный "взрыв", хотя и не исключает эскалации.

Украина, Ближний Восток, Тайвань — это конфликты с участием великих держав, но не напрямую между ними, считает искусственный интеллект. Это снижает шанс на глобальный "взрыв", хотя и не исключает эскалации. Экономическая взаимозависимость. Несмотря на декуплинг (преднамеренное разъединение взаимозависимых экономических, технологических и логистических цепочек между странами) и санкции, мир по-прежнему слишком взаимосвязан. Мировая война разрушит не только экономику, но и устойчивость самих правящих режимов.

Но вот что заставляет тревожиться, по мнению ИИ:

Украина и Европа. Война России против Украины остаётся самым острым военным конфликтом в Европе со времён Второй мировой. Если РФ решит атаковать страны НАТО, это немедленно должно активировать статью №5 Альянса. В таком случае ядерные державы официально вступили бы в войну.

Война России против Украины остаётся самым острым военным конфликтом в Европе со времён Второй мировой. Если РФ решит атаковать страны НАТО, это немедленно должно активировать статью №5 Альянса. В таком случае ядерные державы официально вступили бы в войну. Тайвань и Южно-Китайское море. Китай усиливает давление на Тайвань, а США укрепляют военное присутствие в регионе. Даже случайная провокация (например, сбитый самолёт или потопленное судно) может привести к цепной реакции.

Китай усиливает давление на Тайвань, а США укрепляют военное присутствие в регионе. Даже случайная провокация (например, сбитый самолёт или потопленное судно) может привести к цепной реакции. Иран – Израиль – Хезболла – ХАМАС. На Ближнем Востоке уже идёт региональная война, которая втягивает всё больше игроков. США уже вступили в прямое противостояние с Ираном, это подняло ставки до глобального уровня.

На Ближнем Востоке уже идёт региональная война, которая втягивает всё больше игроков. США уже вступили в прямое противостояние с Ираном, это подняло ставки до глобального уровня. Нестабильность глобальных институтов. ООН, ОБСЕ, G20 — всё хуже справляются с ролью стабилизаторов. Мир теряет общие правила и баланс.

По мнению ИИ, когда начнется Третья мировая война — сказать сложно. Ее все еще можно избежать, но риск растет. "Не из-за одного конфликта, а из-за их одновременного множества, уставшей дипломатии и нестабильности внутри самих держав. Это как игра с пороховой бочкой, где каждый регион — искра. Пока бочка не взорвалась. Но огня вокруг — всё больше", - ответила нейросеть.

Третья мировая война — предсказания

Своими прогнозами о том, когда будет Третья мировая война, на протяжении последних лет делились не только предсказатели, астрологи и другие псевдонаучные персонажи, но и мировые лидеры. К примеру, президент Украины Владимир Зеленский совсем недавно, на саммите НАТО в Гааге, заявил, что Россия может атаковать страну-члена НАТО "в течение ближайших пяти лет", а это автоматически втянуло бы Альянс в войну мирового масштаба.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, еще во время предвыборной кампании, заявлял, что мир близок к Третьей мировой войне, "если не изменится курс".

Папа Римский Франциск в диалоге с европейскими иезуитскими СМИ сформулировал, что "Третья мировая уже объявлена" и идёт "по частям" — локальными конфликтами, которые могут соединиться в единый пожар.

Ранее УНИАН спрашивал ИИ о войне в Украине — о том, когда она может закончиться.

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