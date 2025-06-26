Создатели рассекретили имена актеров, которые появятся в продолжении ленты.

В прошлом году на стриминговой платформе Netflix объявили, что культовый сериал "Эмили в Париже " продлили на пятый сезон. Съемки романтической ленты уже начались, а на днях стало известно, кого из актеров можно будет увидеть снова на больших экранах.

Как пишет издание Variety, кроме основного главного актерского состава, в частности, Лили Коллинз, Эшли Парк, Лукаса Браво, Люсьена Лависконта, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэля Арнольда и Бруно Гуэри, в пятом сезоне снова будет Талия Бессон, которая сыграла роль Женевьевы - американо-французскую падчерицу Сильви в четвертом сезоне.

Также зрители увидят итальянца Марчелло, который понравился Эмили Купер в предыдущей части ленты. Его играет актер Эудженио Франческини.

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К слову, пока создатели сериала не раскрывают детали сюжета пятого сезона. Известно, что съемочный процесс проходит в Риме и Париже.

Что известно о сериале "Эмили в Париже"

Первый сезон сериала режиссера Доррена Стара вышел в 2020 году на Netfliх. Романтическая лента о приключениях американки Эмили Купер в Париже быстро получила популярность во всем мире. В 2021 году "Эмили в Париже" получил две номинации на престижную премию "Золотой глобус" в категории "Лучший комедийный сериал" и "Лучшая актриса в комедийном сериале".

Напомним, ранее стало известно, что в сериале "Эмили в Париже" снялась первая леди Франции Брижит Макрон.

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