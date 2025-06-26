Исследование показало, как разработка да Винчи может улучшить современные дроны

Ученые продолжают изучать так называемый винт Леонардо да Винчи, который может быть более совершенным, чем современный винт с четырьмя лопастями.

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса предположили, что изобретенное Леонардо да Винчи устройство может стать ключом к созданию технологии более тихих дронов. Об этом пишет Independent.

Да Винчи, который известен не только как художник и архитектор, но и инженер, более 500 лет назад создал прототип вертолета. Это самая ранняя конструкция винта-ротора, которая может создавать подъемную силу. Леонардо изобрел ее за несколько столетий до начала полетов.

Перспективу конструкции для современных дронов отметил профессор машиностроения Раджат Миттал из Университета Джонса Хопкинса. По его словам, аэродинамические и аэроакустические характеристики изобретения недостаточно оценены.

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Миталл на компьютере смоделировал воздушный винт да Винчи, изучая его подъемную силу, мощность и производимый шум. Он пояснил, что современные дроны сильно жужжат из-за воздушных вихрей возле кончиков лопастей. По его мнению, конструкция да Винчи, которая имеет всего одну лопасть в форме винта, будет бесшумно рассеивать воздух, имея при этом такую же подъемную силу, как и привычные винты.

"Воздушный винт да Винчи продемонстрировал значительно более низкое потребление механической мощности и акустической интенсивности на единицу подъемной силы", - говорится в в исследовании.

Ученые продолжают изучать характеристики конструкции, созданной да Винчи. Выясняют, насколько она сохраняет устойчивость и структурную целостность, прежде чем перейти к созданию винтокрылых аппаратов, оборудованных винтом да Винчи.

Другие факты об изобретениях да Винчи

Напомним, что ранее ученые развенчали так называемое "правило деревьев" да Винчи. Художник считал, что толщину ветвей дерева можно посчитать математически. Он утверждал, что толщина ветки дерева или его ствола равна сумме толщины всех ветвей, отходящих от него. Но современные ученые доказали, что это соотношение не сходится на микроскопическом уровне.

Более поздние исследования картин да Винчи, однако, подтвердили, что в изображениях ветвей кроится скрытая математика. Ученые даже предположили, что эта скрытая математика лежит в основе человеческой способности распознавать изображения деревьев в произведениях искусства.

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