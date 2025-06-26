Продать доллар можно в среднем по курсу 41,33 грн, а евро - 48,15 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 26 июня, подешевел на 18 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,33 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 4 копейки и составляет 48,94 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,15 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,55 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,88 грн/евро, а курс продажи - 48,60 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 26 июня, составляет 107 796 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 456 750 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 26 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,66 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, евро отошел от очередного исторического максимума. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,32 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 19 копеек.

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