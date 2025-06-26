Американская валюта достигла показателя 2022 года.

Доллар ослаб до трехлетнего минимума. Это произошло после появления сообщения о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность досрочного назначения нового главы Федеральной резервной системы (ФРС).

Издание Financial Times пишет, что в четверг, 26 июня, в Азии доллар упал на 0,3% по отношению к корзине валют ключевых торговых партнеров, достигнув уровня, который в последний раз наблюдался в начале 2022 года.

Это произошло после сообщения Wall Street Journal о том, что президент США рассматривает возможность объявить о своем выборе преемника Джея Пауэлла на посту председателя ФРС раньше, чем ожидалось.

Видео дня

"Доллар США ослабевает на фоне пошлин и неопределенности в политике Трампа. Это, похоже, является продолжением этой тенденции. Сама возможность досрочного назначения привела к убеждению, что ФРС может перейти к более раннему снижению процентных ставок", - отметил старший экономист Standard Chartered по Китаю и Азии Кельвин Лау.

Доходность чувствительных к процентным ставкам двухлетних казначейских облигаций США упала на 0,02 процентного пункта до 3,76%.

Национальный банк Украины установил на 26 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,66 грн/долл. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,32 грн за один евро.

В то же время на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару установились на уровне 41,68/41,71 грн/долл., а евро - 48,42/48,44 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: