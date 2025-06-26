Иранская ядерная программа может спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке, заявил Уиткофф.

Соединенные Штаты Америки считают создание Ираном ядерного оружия "красной линией", заявил специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф на телеканале CNBC.

"Обогащение урана и разработка вооружения - это "красная линия", мы не можем допустить создания Ираном ядерного оружия, потому что это дестабилизирует весь регион", - отметил специальный представитель президента США.

По его словам, иранская ядерная программа может спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке, и "тогда каждый захочет создать бомбу". Поэтому, заявил он, США просто не могут этого позволить.

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Также спецпредставитель президента США выразил надежду "на всеобъемлющее мирное соглашение с Ираном".

Удары США по ядерным объектам Ирана: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, администрация США хочет ограничить доступ Конгресса к разведданным из-за утечки относительно ударов по Ирану. Как сообщили изданию Axios четыре источника, топ-чиновники США и американский президент Дональд Трамп "возмущены" из-за утечки данных. Неназванный представитель Белого дома заявил, что тем, кто сливает информацию, "объявляют войну".

Кроме того, как стало известно, Иран впервые официально признал, что США "сильно повредили" его ядерные объекты. Об этом рассказал представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. По его словам, атаки стали не только военным актом, но и нарушением международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия.

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