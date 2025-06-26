Не 'полное уничтожение': директор ЦРУ раскрыл реальные последствия атаки США на Иран

Разногласия между Белым домом и американской разведкой относительно последствий атаки на Иран обострились.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф заявил, что ядерная программа Ирана понесла "серьезный ущерб" в результате недавних целенаправленных ударов Соединенных Штатов по объектам иранской инфраструктуры.

В заявлении Рэтклиффа речь идет именно о "серьезных повреждениях", а не "уничтожении" ядерной программы Ирана, как убеждает Белый дом. Следовательно, разногласия между администрацией Дональда Трампа и американской разведкой о последствиях атаки на Иран обострились.

Рэтклифф заявил в среду, что удары "серьезно повредили" иранскую ядерную программу, основываясь на новых разведывательных данных, в частности из проверенных источников, которые якобы подтверждают уничтожение нескольких ключевых объектов. Однако ни одно из разведывательных ведомств официально не подтвердило заявление президента о "полном уничтожении" объектов.

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Ранее Пентагон в своем отчете (DIA) оценил уровень повреждений как "умеренный до тяжелого", отметив, что программа Ирана, вероятно, была отброшена всего на несколько месяцев. Этот отчет вызвал политическую бурю, а адвокаты Трампа даже пригрозили The New York Times судом за якобы искаженную интерпретацию.

Директор национальной разведки Тулси Габбард опубликовала отдельную оценку, которая предполагает, что на восстановление пораженных объектов понадобятся годы. Тем временем другие службы, в частности Агентство национальной безопасности и геопространственная разведка, собирают дополнительные доказательства, анализируя перехваты и спутниковые снимки.

Сенатор-демократ Марк Уорнер назвал ситуацию "опасным примером политического давления на разведку" и сравнил ее с примерами манипуляции данными в прошлом, в частности в случаях Ирака.

Особое значение аналитики придают объекту в Исфахане - конверсионному заводу, где обогащенный уран превращается в металл для ядерного оружия. Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что завод "уничтожен до основания", однако некоторые аналитики отмечают, что Иран мог иметь другие, не раскрытые объекты для аналогичных операций.

Атака на Иран - чего ждать в ближайшее время

Как сообщал УНИАН, несмотря на многочисленные заявления об американском успехе в Иране, эксперты отмечают: остается открытым вопрос, разрушили ли атаки ядерные амбиции Ирана, или лишь на некоторое время их отложили.

В четверг ожидается пресс-конференция министра обороны США и председателя Объединенного комитета начальников штабов, а также брифинг для Сената с участием ключевых фигур администрации и разведки.

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