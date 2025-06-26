Достижений президента США для НАТО не стоит преуменьшать, пишет издание.

Хотя кампания по возвращению президента США Дональда Трампа в ряды сторонников НАТО, похоже, увенчалась успехом, однако из-за его непредсказуемости это нельзя считать окончательным. Об этом пишет издание The Telegraph, подводя итоги саммита НАТО, состоявшегося 25 июня в Гааге.

Журналисты считают, что когда Трамп после нескольких месяцев неоднозначности наконец заявил о своей приверженности статье 5 договора, это стало действительно значительным достижением, которое не стоит преуменьшать.

Трамп также смог добиться того, что страны НАТО согласились увеличить свои расходы на оборону до 5 процентов ВВП. Тогда как предыдущие президенты США безуспешно пытались убедить в этом членов Альянса, как и в том, что стоит перестать полагаться на Америку "в выполнении большей части тяжелой работы за огромные деньги".

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"Кроме того, НАТО смягчило свою позицию по Украине, что открыло путь для очередного давления со стороны Трампа, чтобы заставить Владимира Путина (российский президент, - ред.) подписать соглашение о прекращении огня и, наконец, мирные переговоры", - говорится в материале.

Также издание напомнило, что в совместном коммюнике не было прямого осуждения вторжения России. Хотя премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивал, что позиция НАТО по Украине "не изменилась", она явно менее резкая, отмечают журналисты.

По их мнению, кампания по возвращению господина Трампа в НАТО, похоже, увенчалась успехом, но из-за переменчивости натуры президента США еще ничего не гарантировано.

Самая большая его претензия о том, что Европа недостаточно способствует собственной обороне, по крайней мере частично была решена, говорится в статье, и это позволило Трампу заявить о победе, "даже если значительная часть дополнительных расходов является иллюзией".

Что же касается Украины, то, хотя президент Владимир Зеленский и заявил, что доволен саммитом, однако, "несмотря на обычные заявления о поддержке, облегчения для его страны, которая находится в трудном положении, не предвидится", пишет The Telegraph.

Саммит НАТО: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, союзники по НАТО смягчили риторику в отношении России в итоговом коммюнике саммита в Гааге. В документе Россия описывается как "долгосрочная угроза" для Альянса. Однако в нем нет упоминания о будущем членстве Украины в НАТО, которое сам генсек Альянса Марк Рютте называл "необратимым путем". Как писало The Guardian, итоговое коммюнике было гораздо короче, чем обычно, и состояло всего из пяти абзацев.

Кроме того, The Telegraph отмечало, что саммит НАТО состоялся на фоне все более угрожающей геополитической ситуации и стал образцом высокопрофессиональной дипломатии и одновременно - символом глубокой асимметрии в отношениях между США и европейскими союзниками. Также издание отметило, что саммит был организован как изящный спектакль для одного зрителя.

А агентство Reuters подчеркнуло, что хоть саммит НАТО угодил Трампу, но он не дал ответа на жизненно важные вопросы, такие как война в Украине, стратегия России и вероятный вывод американских войск из Европы. Однако, отмечается, рано или поздно НАТО придется иметь с ними дело.

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