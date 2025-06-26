Задержки и нерешительность относительно помощи Украине в войне с РФ до сих пор присутствуют среди членов НАТО, пишет издание.

Трусость не подобает НАТО, однако она доминировала на саммите альянса в Гааге, который состоялся 25 июня. Об этом пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас.

По его словам, лидеры альянса собрались в голландском городе и показали, что они больше боятся президента США Дональда Трампа, чем российского диктатора Владимира Путина.

"Чтобы успокоить президента США, они сократили повестку дня, отодвинули Украину на второй план, преуменьшили угрозу со стороны России, раздавали пустые обещания и уклонялись от принятия неотложных решений. Это сработало - до поры до времени", - подчеркнул Лукас.

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В частности первым, кто решил произвести впечатление на Трампа, был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он поблагодарил президента США за то, что заставил союзников согласиться на новую целевую цифру расходов на оборону в размере 5% ВВП и подчеркнул:

"Европа заплатит по-крупному, как и положено, и это будет ваша победа".

Страны, которые находятся географически близко к России, уже достигают и даже превышают 5% уровень, однако они не могут компенсировать отставание в других сферах.

"Литва может потратить 100 процентов ... но этого все равно будет недостаточно, чтобы покрыть тех, кто не выполняет своих обязательств", - подчеркнул бывший министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис.

В свою очередь в Испании говорят, что сделают все, что от них требуется, но не потратят 5%. Что касается Бельгии и Словакии, то они публично колеблются. Другие страны в частных разговорах жалуются, что процент слишком большой.

Лукас подчеркнул, что большие военные расходы являются политически непопулярными и экономически разрушительными.

"Это разрушило Советский Союз", - сказал один из участников саммита.

В то же время автор материала подчеркнул:

"Европейские союзники НАТО вместе взятые в десять раз богаче России. Если бы они тратили даже свои имеющиеся оборонные бюджеты должным образом, работа была бы выполнена. Обещания потратить много денег в будущем не заполнят опасные пробелы в обороне и сдерживании уже сейчас".

В то же время, как напомнил обозреватель, предыдущие обещания НАТО Украине не были выполнены, но и не были отменены. В частности президент Украины Владимир Зеленский не присутствовал на встрече лидеров, однако он имел возможность обсудить ситуацию в своей стране на этом саммите.

"Даже тет-а-тет украинского лидера с президентом США был вежливым. Трамп сказал, что он "не мог быть более любезным", намекнув, что может продать Украине крайне необходимые системы противовоздушной обороны Patriot. Эта приятная новость прозвучала на пресс-конференции, которая показала, что президент США находился в преимущественно солнечном настроении и сам себя приветствовал. Самое главное, он признал, что его коллеги по НАТО изменили его взгляд на альянс, показав, что "эти люди действительно любят свои страны; это не обворовывание"", - отметил Лукас.

Однако Трамп все вызвал осуждение, когда поставил под сомнение основные обязательства НАТО по коллективной обороне. Он отметил, что обязательство США защищать Европу зависит от того, как из "многочисленных определений" статьи 5 применяется.

Как это часто бывает с заявлениями Трампа, в этом была доля правды. 145 слов в самом цитируемом пункте Атлантической хартии лишь поощряют, а не обязывают членов Альянса защищать друг друга в случае нападения. Если оценивать масштаб вызова, а не потенциал катастрофы, то картина выглядит иначе. Пристальное внимание к настроению и выбору слов Трампа подчеркивает уязвимость Альянса к капризам президента", - проанализировал автор материала.

По словам Лукаса, НАТО полагается на США, чтобы закрыть много пробелов, среди которых скудные запасы боеприпасов и запчастей, противовоздушная и противоракетная оборона, огневая мощь большой дальности, а также важные "вспомогательные средства", в частности разведка и логистика.

"Эти ресурсы уже сейчас являются крайне ограниченными: "лишь одно из всего", - сказал генерал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

Как подчеркнул обозреватель, союзники считают подход Трампа запутанным, что может смутить Путина, ведь иногда двусмысленность преобладает над ясностью.

Однако задержки и нерешительность до сих пор присутствуют. По словам Ландсбергиса, "Украина выпадает из поля зрения".

"В то время, как саммит гудел и шумел, российские беспилотники и ракетные атаки убили десятки украинских гражданских лиц, но об этом едва попали в заголовки газет. Трусость выглядит дешево, когда за нее платят другие", - подытожил Лукас.

Саммит НАТО - что известно

Напомним, 25 июня Владимир Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО. Встреча лидеров длилась более 40 минут. По ее итогам прессу не допустили к лидерам и никаких заявлений сделано не было.

Известно, что это первые переговоры президентов за последние 2 месяца. В прошлый раз украинский лидер виделся с Трампом в апреле этого года во время похорон Папы Римского Франциска.

В то же время позже Зеленский раскрыл подробности своей встречи с Трампом. Он рассказал, что они говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира, как защитить людей в Украине.

Также глава государства говорил с Трампом и о готовности Украины закупить американские систем ПВО для прикрытия городов и граждан. Обсуждали и возможное сопроизводство дронов.

"Спасибо за встречу и поддержку. Спасибо за действительно хорошие слова о наших людях. Будем работать дальше", - сказал президент.

В свою очередь издание Reuters написало, что саммит НАТО угодил Трампу, но не дал ответа на жизненно важные вопросы. Отмечается, что многих европейцев тревожит, что президент США занимает более примирительную позицию в отношении Москвы и меньше поддерживает Киев, чем его предшественник Джо Байден.

"Саммит НАТО, который по сути игнорирует войну, которая продолжается в Украине, должен нас всех насторожить", - сказала бывшая посол США при НАТО Джулианна Смит.

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