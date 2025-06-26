По заказу Нидерландов: Rheinmetall изготовит партию багги Ermine для Украины

Эта многофункциональная машина подходит для разведки, эвакуации, перевозки грузов и установки вооружения.

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall изготовит партию из 20 багги Ermine для нужд Украины. Производство профинансируют Нидерланды, сообщили в концерне.

Контракт на производство этих багги с компанией подписал министр обороны Нидерландов 24 июня на полях саммита НАТО в Гааге.

Предполагается, что украинские военнослужащие смогут использовать багги Ermine для эвакуации раненых в непосредственной близости от линии фронта. Поставки машин начнутся в 2026 году.

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"Мы благодарны за доверие к нашим возможностям. Ermine - это инновационное и эффективное решение для современного поля боя", - отметил гендиректор дочерней структуры Rheinmetall Defence Nederland.

Что известно о багги Ermine

Производитель отмечает, что Ermine - это легкий гибридный багги от Rheinmetall в конфигурациях 4×4 или 6×6. Имеет электродвигатели на каждом колесе, запас хода до 1000 км, скорость до 90 км/ч и грузоподъемность до 1 тонны.

Это многофункциональная машина, ведь подходит для разведки, эвакуации, перевозки грузов и установки вооружения. Может работать как с водителем, так и в беспилотном режиме.

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