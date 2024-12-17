За день до взрыва СБУ сообщила о подозрении: что известно о ликвидированном генерале РФ

Кириллов приказывал применять химическое оружие против Сил обороны Украины.

Ликвидированному российскому генералу Игорю Кириллову, который был начальником Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ, Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении за день до взрыва в Москве 17 декабря. Выяснилось, что он приказывал применять химическое оружие против Сил обороны Украины.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины, сообщив некоторые подробности о ликвидированном российском генерале.

Отмечается, что Кириллов ответственен за массовое применение российскими оккупантами запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины.

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В СБУ поделились, что по его приказу с начала полномасштабной войны враг использовал более 4,8 тысяч химических боеприпасов.

В частности, россияне применяли боевые гранаты "К-1", которые снаряжены ядовитыми веществами раздражающего действия - CS и CN. В СБУ напомнили, что они запрещены Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении.

Всего с начала полномасштабной войны в военные госпитали и другие медицинские учреждения Украины было направлено более 2 тысяч украинских военнослужащих с различными степенями химического отравления, добавили в ведомстве.

Что известно об Игоре Кириллове

54-летний Игорь Кириллов является уроженцем российской Костромы. Он служил в вооруженных силах РФ с 1987 года.

В апреле 2017 года его назначили начальником войск РХБ защиты России. Он находился под санкциями Канады с 23 февраля 2022 года, а 19 октября 2022 года он попал в список Украины.

Напомним, что Кириллов отличился большим количеством скандальных заявлений в адрес Украины. Например, в сентябре 2022 года генерал заявлял об "угрозе применения биологического оружия на территории РФ". По его словам, наша страна якобы сделала запрос турецкой компании Baykar о возможности оснастить "Байрактары" системами распыления аэрозолей емкостью более 20 литров.

В конце 2022 года Кириллов говорил об украинских "биолабораториях". Он подчеркивал, что к ним причастен главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований компании Pfizer, а также члены Демократической партии США.

Очередной "страшилкой" Кириллова стали заявления про эксперименты с ВИЧ-инфекцией над бойцами ВСУ. По его словам, американцы якобы проводили подобные опыты на территории Украины с 2019 года.

Кроме того, Кириллов поддерживал российские байки о "боевых комарах". В 2023 году он сказал, что в США якобы изучали возможность доставки насекомых, зараженных малярией или лихорадкой Западного Нила, с помощью БПЛА, чтобы поразить войска РФ.

В частности, он намекал на возможное применение якобы существующей технологии в Херсонской области. По его словам, рост заражений болезнями, которые распространяют комары, возможен после того, как минует затопление Херсонской области, произошедшее в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Ликвидация Игоря Кириллова - что известно

Российский генерал Игорь Кириллов, который был начальником Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ, был ликвидирован утром 17 декабря в Москве в результате взрыва. Источники в спецслужбах рассказали УНИАН, что за этим стоит Служба безопасности Украины.

Отмечается, что к самокату прикрепили взрывчатку, которая была взорвана, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба были ликвидированы.

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