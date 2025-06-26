Соревнования BaDM SPORT CUP: как спорт стал частью культуры компании

Во время, когда украинские компании ищут новые способы поддержания ментального здоровья и сохранения корпоративного духа, фармдистрибьютор БаДМ запустил спортивный турнир BaDM SPORT CUP - для поддержания эмоционального здоровья, профилактики выгорания и командного роста.

Когда спорт становится бизнес-стратегией

Спортивное движение не разовая акция, а новый подход к сплочению команды - 100 сотрудников компании БаДМ из 5 городов страны приняли участие в более чем 70 командных тренировках по бегу, велоспорту и настольному теннису. Во время них участники суммарно преодолели почти 5000 километров - это как пробежать из Днепра в Кельн (Германия) и вернуться обратно. Такой масштаб - о совместной силе, выносливости и успехе мероприятия по командообразованию.

Ключевое правило проекта — тренировки засчитываются при участии более пяти сотрудников. Это побудило коллег координировать графики, планировать совместные активности и мотивировать друг друга присоединяться.

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"Мы запускаем долгосрочную традицию. Регулярные спортивные мероприятия становятся частью новой философии компании — движения, здоровья и сплоченности", — подчеркивает и.о. Генерального директора БаДМ Дмитрий Бабенко, который лично принял активное участие в соревнованиях по бегу.

Несокрушимость в цифрах

Результаты проекта поражают масштабом. Победители командного зачета — сборная "Об’єднані бігом" — в общей сложности преодолели 1524 километра. В ее состав входили в том числе руководители и топ-менеджеры компании. "Больше всего мотивировало ощущение причастности к чему-то большему. А еще — это драйв, азарт и желание доказать, что мы можем. Бег нас объединил, и хочется сохранить эту энергию надолго", — делится эмоциями руководитель отдела распределения товаров компании БаДМ Татьяна Калашникова.

Команда из Кривого Рога заняла второе место, а символичными стали личные рекорды: двое участников преодолели по 252 километра каждый. Дмитрий, приемщик товаров на аптечном складе, бегает пять лет, Сергей, начальник отдела экспедиции — начал именно благодаря проекту и неожиданно для себя установил рекорд.

За активность победителям поблагодарил региональный директор Центрального региона БаДМ Александр Кузнецов, тоже заядлый участник соревнований: "Я знаю, сколько усилий вам стоили эти километры и как вы хотели победить. Но прежде всего вы победили себя — а это самое сложное. Спасибо за силу духа, за желание и упорство!"

Харьковчане, несмотря на постоянные воздушные тревоги и обстрелы, тоже выходили на пробежки и заняли третье место. Начальник отдела сбыта и активный участник харьковской команды Александр Данилов рассказывает: "Я всегда поддерживаю инициативы, которые объединяют команду, а BaDM SPORT CUP — это прекрасная возможность для неформального общения с коллегами. Мы сделали первый шаг для совместной здоровой традиции!"

Победителей из Кривого Рога отметили сертификатами на покупку профессиональной спортивной обуви, команды получили кубки во время церемонии награждения. А все, кто преодолел норматив, — брендированные футболки и спортивные бутылки.

Новый стандарт корпоративной ответственности

После успешного старта BaDM SPORT CUP набирает обороты - в течение лета состоятся турниры по волейболу, настольному теннису, каякингу, сап-катанию и даже йоге - спортивная волна охватила все регионы присутствия БаДМ.

БаДМ, имея более 30-летнюю историю и обслуживая более 18 000 аптек и медицинских учреждений по всей Украине, устанавливает новый стандарт корпоративной культуры. По словам Дмитрия Бабенко, опыт BaDM SPORT CUP может стать образцом для других украинских компаний, которые ищут эффективные способы поддержки команды в условиях военного времени.