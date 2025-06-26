Гражданам следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны проводят плановые мероприятия по безопасности на территории Шевченковского района Киева.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале СБУ, основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.

Во время мероприятий по безопасности правоохранители проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обращению предметов.

Видео дня

Кроме того, правоохранители осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности, а также будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

Отмечается, что отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

Так, СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

"Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа", - говорится в сообщении.

Что известно о других мерах безопасности СБУ

Как сообщал УНИАН, ранее заявлялось, что СБУ проведет ряд контрразведывательных мероприятий по безопасности на территории города Львов в течение 12-16 июня.

Отмечалось, что во время мероприятий по безопасности возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: