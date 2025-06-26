Трамп хочет больше беспилотников и ракет, но меньше истребителей F-35 в бюджете на 2026 год.

В бюджетном запросе на 893 миллиарда долларов к Конгрессу на следующий год президент США Дональд Трамп предложил повысить зарплату военнослужащим, нарастить выпуск высокотехнологичных ракет и беспилотников. Но кроме того, как пишет Reuters, он предложил и меры экономии за счет сокращения рабочих мест в ВМС и уменьшения количества закупленных кораблей и истребителей.

Бюджетный запрос на оборону и национальную безопасность на 2026 год составляет 892,6 миллиарда долларов. Он не изменился по сравнению с текущим годом.

В бюджете на 2026 год Трамп запросил меньше истребителей F-35 производства Lockheed Martin. Издание напоминает, что в последний год пребывания на посту предыдущий президент Джо Байден запрашивал 68 истребителей F-35 в 2025 финансовом году, запрос Трампа на 2026 финансовый год предусматривает закупку только 47 истребителей. Также Reuters пишет, что сокращение закупок истребителей вызвало дебаты в Конгрессе, поскольку законопроект оборонного Комитета увеличивает закупку F-35 до 69 единиц в 2026 году, что на одну больше, чем в запросе Байдена на 2025 год.

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В бюджете Трамп запросил только три военных корабля. По данным Reuters, закупка кораблей класса Virginia производства General Dynamics и Huntington Ingalls Industries, а также 15 других кораблей будет включена в отдельный законопроект об ассигнованиях.

Бюджет предусматривает повышение зарплаты военнослужащим на 3,8%, а также сокращение расходов за счет вывода из эксплуатации устаревшего вооружения, включая корабли и самолеты. Согласно плану, ВМС сократят штат гражданских служащих на 7 286 человек.

Бюджет предусматривает покупку относительно небольшого количества ракет Precision Strike Missile, которые заменят армейские тактические ракеты (ATACMS), используемые в Украине. Также отмечается, что в бюджете увеличены расходы на малые беспилотники. По мнению автора материала, такое решение принято после выводов, сделанных на основе военных действий в Украине, где беспилотные летательные аппараты оказались неотъемлемой частью недорогих, но высокоэффективных боевых действий.

Автор статьи пишет, что бюджет демонстрирует внимание Пентагона к закупкам боеприпасов и ключевых систем вооружений. Это значит, что ВВС США продолжают инвестировать в совместные противовоздушные ракеты увеличенной дальности и противокорабельные ракеты большой дальности, которые могут быть более эффективны в Тихом океане.

Комментируя бюджетный запрос, Белый дом заявил, что финансирование будет использовано для сдерживания китайской агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе. А также для возрождения оборонной промышленной базы.

В бюджет также включены мероприятия, связанные с ядерным оружием, осуществляемые Министерством энергетики, и увеличено финансирование внутренней безопасности. Но туда не заложены средства на создание новой системы ПВО – противоракетного щита "Золотой купол". Его Трамп направил в Конгресс отдельным бюджетным запросом.

Использование истребителей F-35

Напомним, что Министерство обороны США в своем оборонном запросе также предлагало вдвое сократить количество истребителей F-35, которые должны быть приобретены для Воздушных сил - с 48 до 24 единиц. СМИ отмечали, что это самый низкий показатель за все время реализации оборонной программы США.

Вместе с тем, закупку этого типа истребителей наращивает Великобритания, которая планирует покупку 12 самолетов поколения F-35A. Эти истребители имеют широкий спектр применения, являются носителями не только обычного, но ядерного оружия.

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