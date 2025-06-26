В украинский прокат новый фильм от Рона Ховарда выйдет 21 августа 2025 года.

Вышел первый трейлер триллера о выживании "Эден" (Eden), собравшего на экране по-настоящему звездный состав.

По сюжету основанного на реальных событиях фильма, также известного под локализованным названием "Эдем", в конце 1920-х годов на отдаленный остров в Галапагосском архипелаге прибывает группа идеалистов в поисках новой жизни, подальше от цивилизации. Они создают собственное сообщество – "рай", где надеются начать все с нуля. Но появление загадочной Баронессы с собственными амбициями нарушает хрупкий баланс. Постепенно остров, который должен был стать убежищем, превращается в арену интриг, манипуляций и нераскрытых убийств, которые до сих пор остаются тайной.

Главные роли в ленте сыграли Джуд Лоу ("Талантливый мистер Рипли", "Гаттака", "Капитан Марвел", франшизы "Шерлок Холмс", "Фантастические твари", сериал "Молодой Папа"), Ана де Армас ("Достать ножи", "Серый человек", "Блондинка", "Балерина"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины", "Наполеон", "Фантастическая четверка: Первые шаги", франшизы "Форсаж", "Миссия невыполнима"), Сидни Суини ("Люблю тебя ненавидеть", "Проклятая дева", сериалы "Эйфория", "Белый лотос"), Даниэль Брюль ("Гонка", "Бесславные ублюдки", "Первый мститель: Противостояние", "На Западном фронте без перемен"), Ричард Роксбург ("Миссия невыполнима 2", "Мулен руж!", "Ван Хелсинг", "Элвис"), Феликс Каммерер ("На Западном фронте без перемен", "Франкенштейн"), Тоби Уоллес ("Байкеры", сериал "Пистол") и другие.

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Снял фильм оскароносный Рон Ховард ("Аполлон-13", "Игры разума", "Код да Винчи", "Гонка", "Деревенская элегия"), а сценарий к нему написал Ноа Пинк ("Тетрис", сериал "Гений").

Мировая премьера "Эдена" состоялась на международном кинофестивале в Торонто осенью 2024 года, но в прокат он попадет только в конце лета 2025-го.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 57% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 60 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Как сообщила пресс-служба дистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 21 августа 2025 года.

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