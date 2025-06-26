Волонтер предупреждает, что к новой угрозе надо готовиться уже.

По оценке волонтера и руководителя Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской уже в 2026 году тысячи российских дронов будут круглосуточно охотиться за людьми в украинских городах. Об этом она написала в своем телеграмм-канале.

"Сейчас все боятся "шахедов" и ракетных ударов. Но "шахэды" и ракеты бьют по конкретным координатам. Есть кое-что значительно опаснее - тысячи дронов над городами в режиме постоянной охоты", - отметила она.

По ее словам, это то, что станет нашей реальностью уже в 2026 году, и "касается не только Сум, Днепра или Харькова, но и Львова и Черновцов".

Видео дня

Она подчеркнула, что контрмеры для этого есть, и это - автоматические турели, зенитные дроны, электромагнитные и лазерные средства. При этом, отметила она, важно чтобы и центральная, и местная власть "уже искала решение".

"Хорошая новость, что к этому можно подготовиться. Плохая - готовиться нужно уже, и вряд ли кто-то сильно готовится. Как "готовились" к этому к "шахедам", дронам на оптоволокне, КАБам... Да и вообще вторжению врага", - добавила Берлинская.

Россияне совершенствуют свои БпЛА

Как сообщал ранее УНИАН, командир взвода ударных беспилотников 109-й бригады территориальной обороны Егор Фирсов предупредил, что вскоре FPV-дроны россиян будут залетать еще дальше. По его словам, россияне совершенствуют БпЛА на оптоволокне, которые будут пробовать залетать не только во все города Донецкой области, в Изюм, Харьков и Херсон, но даже в пригород Киева. Он отметил, что в тылу "за 20-30-40-50 километров военные администрации должны уже к этому готовиться".

Также стало известно, что Россия начала изготавливать "шахеды" по новой технологии из Ирана. Эти БпЛА имеют современную камеру, вычислительную платформу на базе искусственного интеллекта и радиоканал, позволяющий оператору дистанционно управлять им из России, рассказал специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов. Эксперт предположил, что такой БпЛА можно использовать для поражения "критической инфраструктуры", включая электропередающие башни.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ заявляли, что российские дроны стали более устойчивыми к средствам РЭБ. На некоторых "шахедах" противника обнаружена дополнительная защита от систем РЭБ и другие новинки, в том числе в вопросе воздушной разведки. Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат обратил внимание, что во время атаки 23 июня некоторые "шахеды" при заходе на цель пикировали с высоты более чем два километра. Отмечается, что такая тактика значительно усложняет работу для мобильных огневых групп. Такие "Шахеды" обезвреживаются другими средствами противовоздушной обороны, отметил Игнат.

Вас также могут заинтересовать новости: