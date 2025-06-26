Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который недавно показал архивное фото с Павлом Зибровым, решил снова порадовать подписчиков уникальным кадром. На этот раз он показался в своем Instagram в компании певицы Ирины Билык.
По словам Дмитрия, архивный снимок со звездой был сделан в 1996 году. Тогда Ирине было 26 лет, а журналисту - 29. Они вместе позировали на камеру.
"1996 год, с Ириной Билык", - лаконично подписал фото Гордон.
К слову, заметно, что артистка имела другой сценический образ, нежели сейчас. Она была шатенкой с короткой прической в то время, как сейчас Билык имеет длинные светлые волосы.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами Дмитрия и Ирину в комментариях под снимком:
- "Очень красивые"
- "Классные"
- "Какие красивые!"
- "Прекрасное фото".
К слову, сама Билык пока никак не отреагировала на архивное фото.
Напомним, ранее певица Ирина Билык прокомментировала скандальный концерт Верки Сердючки. Она дала совет коллеге и поделилась собственным опытом перевода песен.