Журналист поделился кадром со звездой в сети.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который недавно показал архивное фото с Павлом Зибровым, решил снова порадовать подписчиков уникальным кадром. На этот раз он показался в своем Instagram в компании певицы Ирины Билык.

По словам Дмитрия, архивный снимок со звездой был сделан в 1996 году. Тогда Ирине было 26 лет, а журналисту - 29. Они вместе позировали на камеру.

"1996 год, с Ириной Билык", - лаконично подписал фото Гордон.

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К слову, заметно, что артистка имела другой сценический образ, нежели сейчас. Она была шатенкой с короткой прической в то время, как сейчас Билык имеет длинные светлые волосы.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами Дмитрия и Ирину в комментариях под снимком:

"Очень красивые"

"Классные"

"Какие красивые!"

"Прекрасное фото".

К слову, сама Билык пока никак не отреагировала на архивное фото.

Напомним, ранее певица Ирина Билык прокомментировала скандальный концерт Верки Сердючки. Она дала совет коллеге и поделилась собственным опытом перевода песен.

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