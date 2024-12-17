Самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов со своим помощником заходили в подъезд дома.

Российского генерала Игоря Кириллова, который был начальником Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ, ликвидировала Служба безопасности Украины. Об этом УНИАН рассказали собственные источники в спецслужбах.

Самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба "двухсотые".

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", - сообщил информированный источник в СБУ.

Собеседник напомнил также, что ранее Служба безопасности объявила подозрение Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Ликвидация генерала Кириллова

Как сообщал УНИАН, сегодня утром стало известно, что в результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"База" и SHOT писали, что также погиб помощник Кириллова. По словам очевидцев, взрыв прогремел, когда мужчины выходили из дома.

В самом доме вырвало подъездную дверь и выбило стекла. Также была повреждена и служебная машина генерала.

Отмечалось, что самокат с примотанной к ручке взрывчаткой у подъезда генерала припарковал неизвестный за несколько часов до взрыва - около 2-3 часов ночи, и детонация была осуществлена дистанционно.

Впоследствии Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель Кириллова и его помощника. "По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате происшествия погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", - говорилось в заявлении.

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