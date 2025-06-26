НАТО на текущий момент совершенно не готово к нападению, подобному к тому, что случилось 24 февраля 2022 года.

Европе необходимо быть готовой создать армию дронов, чтобы защитить себя в случае потенциального нападения России, которое может произойти в течение следующих пяти лет. Чтобы суметь защитить себя, Европе потребуются миллионы дронов, и подготовку нужно начинать уже сейчас, заявил Комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

"У России может быть около пяти миллионов дронов, поэтому нам нужно иметь возможности, превышающие эти цифры, чтобы одержать верх", - подчеркнул он в комментарии Sky News, добавив, что если кремлевский диктатор Владимир Путин прикажет атаковать НАТО, Европа столкнётся с "прошедшей боевые испытания" армией, способной применить "миллионы дронов".

Украинцы сумели использовать дешёвые и гибкие технологии себе на пользу. СМИ пишет, что, по оценке Киева, на долю подразделений дронов сейчас приходится до 80% потерь России на линии фронта. Кубилюс лично посетил Украину, чтобы изучить уроки, полученные на поле боя. Вскоре он рассказал, что на линии фронта есть один участок под названием "Долина смерти".

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"Ничто не может двигаться. Всё контролируется дронами. Обычный танк в этой зоне живёт шесть минут", — объяснил он.

Сколько БПЛА нужно Европе

Украина, по прогнозам, только в 2025 году произведёт более четырёх миллионов дронов. Размышляя о том, сколько дронов потребуется другим странам, комиссар привёл в пример свою родину — Литву. Она имеет общую границу протяжённостью около 900 км с Россией и Беларусью.

"Если украинцам нужно четыре миллиона на 1200 км фронта, то нам понадобится что-то около трёх миллионов дронов на один год, если начнётся война, если наступит день Х", — сказал он.

Сообщается, что, чтобы не отстать в гонке, и Россия, и Украина постоянно обновляют свои технологии в сфере дронов. По этой причине Кубилюс считает, что вместо складирования дронов, которые быстро устареют, Европе нужно создавать команды пилотов, инженеров и производителей, готовых резко увеличить производство в случае необходимости.

"На сегодняшний день на европейском континенте есть только две армии, прошедшие боевые испытания с миллионами дронов: одна — российская, которая планирует новые агрессии, вторая — украинская. Мы должны многому научиться у Украины: как организовывать оборону против миллионов дронов и как сделать свою оборонную промышленность по-настоящему инновационной", — заявил он.

Эту точку зрения разделяют и представители бизнеса. К примеру, немецкий стартап Stark тестирует барражирующие боеприпасы — "ударные дроны", которые готов предложить Украине.

"Они спроектированы так, чтобы солдатам было легко с ними обращаться — никаких инструментов, просто вставляешь рулевые поверхности", — подчеркнул вице-президент Stark Йозеф Кранаветвогль, быстро собирая хвостовую часть боеприпаса.

Он служил в немецкой армии 18 лет, прежде чем занялся производством оружия. Мужчина отмечает, что опережать противника можно только путём постоянного обновления тактики и технологий: "Каждый день нужно адаптироваться. В Украине циклы разработки занимают две-три недели — постоянно появляется что-то новое, и нужно быть к этому готовым".

Недалеко от границы с Францией другой немецкий стартап — Alpine Eagle — тестирует дроны-перехватчики для Украины. На его борту — радар, позволяющий поражать вражеские дроны на расстоянии до 5 км. Это может стать переломным моментом в воздушной борьбе, ведь такой дрон позволяет уничтожать цель до того, как она приблизится.

"На мой взгляд, НАТО совершенно не готово к такой атаке, как в Украине", — заявил генеральный директор Alpine Eagle Ян-Хендрик Бёленс. Тогда как Украина производит миллионы дронов, мужчина был бы удивлен, если бы НАТО закупил хотя бы тысячу за тот же период.

Беспилотники — важнейшая часть оборонного плана НАТО

Руководство альянса неоднократно подчёркивало, что производство, закупка и защита от дронов — в числе приоритетов. На саммите Североатлантического альянса страны договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

Генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, отметил, что необходимо инвестировать в технологии дронов и в 5 раз усилить ПВО: "Мы каждый день видим смертоносный террор России с воздуха над Украиной. Мы должны уметь защищаться от таких атак".

Уроки Украины подтолкнули членов альянса к внедрению беспилотных технологий. Великобритания — одна из стран, пообещавших сделать дроны центром своей оборонной доктрины. Недавно их правительство представило новый план — 20-40-40, в котором дроны станут первой волной атаки, за которой следуют танки, вертолёты и другие пилотируемые платформы:

20% — традиционные тяжёлые системы (танки и т.п.)

40% — одноразовые дроны и боеприпасы

40% — многоразовые высокотехнологичные дроны

Также было подтверждено, что ещё 2 млрд фунтов стерлингов пойдут на дроны для армии в текущем парламентском цикле. Кроме того, немаловажным является то, что премьер-министр Великобритании объявил о соглашении с Украиной по совместному производству дронов.

Германия и Дания заключили аналогичные соглашения. Минобороны Германии сообщило, что дроны — приоритет №1.

Другие новости об оборонноспособности Европы

Ранее УНИАН сообщал, на что армии Европы способны без США, кроме военных учений. наши западные союзники, помимо американцев, имеют ряд критических уязвимостей, поскольку десятилетиями полагались на то, что Штаты будут на их стороне.

Кроме того, страны Евросоюза договорились относительно новой программы финансирования обороны. Но сумма составляет всего чуть более миллиарда евро.

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