Актер отметил, что это не лента "Терминатор".

Известный американский актер Арнольд Шварценеггер назвал фильм, который принес ему самый большой гонорар.

Не секрет, что знаковой лентой в карьере 77-летней звезды является боевик "Терминатор", где Арнольд сыграл главную роль. Однако не за него актер получил самую большую выплату. Как пишет издание Variety, на днях на шоу Энди Коэна "Watch What Happens Live" Шварценеггер признался, что комедия "Близнецы" режиссера Айвана Райтмана принесла ему огромный гонорар.

"Номером один были "Близнецы", потому что мы не получали денег на зарплату, но имели с Дэнни Де Вито право собственности с частью прибыли. Это было фантастически", - рассказал Арнольд.

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Он также назвал сумму, которую получил за роль Джулиуса Бенедикта в этой ленте. По словам Шварценеггера, это было более 40 миллионов долларов (это примерно 1,6 млр гривень).

"Это было больше, чем за любой фильм, в котором я когда-либо снимался", - добавляет актер.

К слову, фильм "Близнецы" вышел в 1988 году. В центре сюжета история генетического эксперимента, в результате которого родились близнецы, которые совершенно непохожи между собой. Их разлучили после рождения, однако через некоторое время они находят друг друга.

Напомним, ранее стало известно, что вышел трейлер второго сезона комедийного боевика "Фубар" с Арнольдом Шварценеггером.

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