Издание отмечает, что в США и десятках других стран насчитывается около 800 генералов и адмиралов.

Министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов американских вооруженных сил собраться в кратчайшие сроки без указания причины, пишет The Washington Post.

Издание рассказало, что встреча состоится на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе. Это вызвало тревогу и привело к путанице после того, как администрация Трампа в этом году уволила многих высокопоставленных руководителей.

По данным издания, информацию о предстоящей встрече прислали практически всем высшим военным командующим по всему миру. Лица, знакомые с этим вопросом, поделились, что речь идет о более чем десятке человек.

Видео дня

Указывается, что директива была издана в начале этой недели на фоне угрозы закрытия правительства, а также через несколько месяцев после того, как команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах провести масштабную консолидацию высших военных командований.

Примечательно, что представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что Хегсет "в начале следующей недели выступит перед высшим военным руководством". Однако, он не предоставил никаких дополнительных подробностей.

Издание поделилось, что в США и десятках других стран насчитывается около 800 генералов и адмиралов. По словам лиц, осведомленных в этом деле, приказ Хегсета касается всех старших офицеров в звании бригадного генерала или выше, или их эквивалентов в ВМС, занимающих командные должности, а также их высших советников-рядовых. Отмечается, что, как правило, каждый из этих офицеров руководит сотнями или тысячами рядовых военнослужащих.

Источники, знакомые с этим вопросом на условиях анонимности рассказали, что в этой встрече будут участвовать высшие командиры в зонах конфликта и высокопоставленные военные руководители, дислоцированные в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В то же время, приказ не распространяется на высших военных офицеров, занимающих штабные должности.

В публикации указывается, что ни один из лиц, которые общались с изданием, не мог припомнить, чтобы министр обороны когда-либо приказывал такому большому числу генералов и адмиралов собраться вместе. Поэтому, некоторые из них выразили беспокойство по поводу безопасности.

Вооружение США

Ранее УНИАН сообщал, что армия США поделилась своими последними достижениями, связанными с использованием дронов. В частности, речь идет о сбросе гранат с квадрокоптера и первом уничтожении беспилотника другим дроном. Однако, как отмечает издание Business Insider, эти технологии не являются новыми, ведь часто использовались в войне РФ против Украины. Указывается, что в этом вопросе армия США отставала, однако последние события свидетельствуют о том, что она догоняет соперников.

Также мы писали, что заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби заявил, что он не верит в ценность некоторых зарубежных военных продаж. В частности, ему "не нравится идея продажи систем Patriot" Дании. Он пояснил, что их мало и они должны быть зарезервированы для США, чтобы использоваться по мере необходимости. Действующие и бывшие чиновники администрации президента США на правах анонимности рассказали, что Пентагон определил ряд видов вооружений, которые находятся в дефиците, и запросы на их поставку в Европу планируют блокировать.

Вас также могут заинтересовать новости: