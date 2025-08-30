Однако использовать замороженные российские активы европейцы тоже не хотят.

Страны ЕС испытывают "колоссальный недостаток средств" для дальнейшей поддержки Украины. Об заявила на брифинге глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Комментируя вопрос возможной конфискации замороженных российских активов, которые могли бы покрыть потребности Украины, главный дипломат ЕС напомнила, что для этого понадобится "единогласное решение" всех стран блока.

"Да, это правда, что многие министры подчеркивали сегодня, что мы испытываем колоссальный недостаток средств для финансирования Украины. Но надо также видеть четкую политическую реальность: Бельгия и ряд других стран ЕС не хотят обсуждать немедленную конфискацию активов", — сказала она.

Замороженные активы РФ: последние новости

Как писал УНИАН, на днях министр финансов США Скотт Бессент высказался против идеи конфискации замороженных российских активов. По его мнению, в нынешнем виде они являются хорошим козырем в любых переговорах с РФ.

Также мы приводили слова главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая отвергла возможность возвращения России ее замороженных активов даже после войны – до момента, пока Россия не выплатит Украине компенсацию за причиненный ущерб.

