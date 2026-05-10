Парад в Москве состоялся только потому, что это разрешила Украина, – эксперт

Попович подчеркнул, что действительно существовала угроза удара по Красной площади.

Парад в Москве состоялся только потому, что это разрешил президент Владимир Зеленский. Об этом заявил Денис Попович, военный обозреватель, на Radio NV.

"Мы прекрасно понимаем, что этот парад, который состоялся, это шествие по Красной площади, он фактически состоялся, потому что это разрешил президент Владимир Зеленский. Он состоялся потому, что действительно в значительной степени зависел от Украины, и его формат, и его проведение, и вообще его существование 9 мая 2026 года", – сказал он.

"И все эти меры, которые были приняты, – это и отключение интернета, это и переброска средств ПВО, это и звонки Путина Трампу для того, чтобы тот повлиял на Владимира Зеленского. Все это из-за того, что там реально боялись, что этот парад будет сорван. В Российской Федерации, в Москве, в Кремле реально боялись", – считает он.

По его словам, анонсированного перемирия фактически нет, возможно, немного меньше, чем обычно, было ликвидировано солдат противника.

"Потому что такого примирения нет, и свидетельства с фронта таковы, что в принципе на всех направлениях боевые действия продолжаются. Более того, также была информация о том, что там, где есть затишье, Российская Федерация пользуется этим, чтобы продвигаться в зоне боевых действий и занимать более тактически выгодные позиции для того, чтобы в дальнейшем оттуда начать наступление. То есть они пользуются этим условным затишьем для того, чтобы продвигаться вперед", – пояснил эксперт.

Попович отметил, что происходит то же, что происходило во время пасхального перемирия в прошлом году, когда, воспользовавшись относительным затишьем, россияне продвинулись вперед и начали атаковать нас с более выгодных позиций.

"Потому что такого перемирия нет. Его объявили типа на три дня – 9, 10 и 11 мая. Обе стороны предполагают продолжение, интенсификацию боевых действий. Война может где-то приостановилась немного на какой-то процент, но она продолжается после того, как это условное перемирие будет завершено", – заявил эксперт.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Хемиш де Бретон-Гордон заявил, что парад 9 мая в Москве стал для России не столько празднованием победы, сколько признанием стратегического истощения. Режим, который ранее демонстрировал военную мощь перед всем миром, не смог собрать ни ракет, ни значимой боевой техники для своего важнейшего национального зрелища.

При этом он указывает на то, что на региональных парадах были замечены танки времен Второй мировой войны. Существуют предположения, что некоторые из них сейчас возвращаются на вооружение, потому что тысячи современных российских бронемашин уже уничтожены в Украине. Если это правда, то это сокрушительное свидетельство военного истощения Кремля, подчеркивает он.

Нехватка личного состава была не менее показательной. Российские войска на параде были усилены солдатами из Северной Кореи, и это довольно необычно для государства, которое когда-то заявляло о самодостаточности как о краеугольном камне своего военного престижа. Это подчеркивает, насколько зависимой стала Россия от своих авторитарных союзников.

