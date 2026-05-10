ISW о 'перемирии': Бои не прекращались, а Россия воспользовалась паузой

Несмотря на объявленное перемирие, боевые действия на фронте продолжаются, а российская армия использует эту паузу для ротации войск, переброски резервов и подготовки к новым наступлениям.

Несмотря на объявленное трехдневное перемирие с 9 по 11 мая, боевые действия на фронте не прекратились. Российские и украинские войска продолжают наступательные операции по всей линии соприкосновения, хотя интенсивность боев несколько снизилась. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение 9 мая на фронте произошло 51 боевое столкновение. Также российские оккупационные войска продолжали обстрелы Харьковской и Херсонской областей. В Минобороны РФ тем временем заявили о якобы почти 9 тысячах "нарушений перемирия" со стороны Украины.

Аналитики ISW отмечают, что данные из Украины, России и спутниковой системы NASA свидетельствуют о снижении интенсивности боевых действий, особенно на севере Украины. В то же время полного прекращения огня не произошло.

В Институте подчеркнули, что перемирие не имело четких условий и механизмов контроля. Единственной публично озвученной деталью было то, что Украина не будет наносить удары по Красной площади во время военного парада в Москве – и Киев этого условия соблюдал.

В ISW подчеркнули, что взаимные обвинения сторон и продолжение локальных боев демонстрируют: любое прекращение огня без международного мониторинга, определенных процедур разрешения споров и отвода войск вряд ли будет иметь долгосрочный эффект.

Россия проводит ротации и готовится к новым наступлениям

Аналитики также зафиксировали, что российская армия использует снижение интенсивности боев для ротаций, переброски подкреплений и улучшения логистики.

По данным украинских военных источников, оккупанты укрепляли позиции на Купянском, Лиманском и Славянском направлениях, а также на севере Харьковской области.

Кроме того, 7-й корпус быстрого реагирования сообщил о переброске подразделений 90-й танковой дивизии РФ в район Покровска. Также российские силы смогли закрепиться к северо-западу от Лимана в районах, где ранее продвижению мешали украинские беспилотники.

В Институте изучения войны предполагают, что 10 и 11 мая российские войска продолжат перегруппировку и накопление резервов, чтобы после завершения "перемирия" возобновить более активные наступательные действия.

Перемирие на 9 мая – главные новости

Напомним, 8 мая после российских угроз массированного удара по Киеву и украинских атак по целям в тылу РФ президент США Дональд Трамп объявил о договоренности о перемирии между Украиной и Россией на период 9–11 мая при посредничестве США.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил договоренность и сообщил о подготовке обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Впоследствии украинский лидер издал ироничный указ-разрешение России провести 9 мая парад на Красной площади. Далее в указе сказано, что с 10 утра 9 мая по киевскому времени "квадрат Красной площади" будет "исключен из планов применения украинского оружия".

